Belletti no se preocupa: "Cuando llegue el momento estaremos preparados"

Juliano Belletti estaba tranquilo y con un sentimiento más cercano a la satisfacción que a la preocupación pese al primer tropiezo de la pretemporada en el campo de L'Escala: "No ha parecido un partido de pretemporada , el nivel competitivo fue demasiado alto para una segunda semana de entrenamientos. He visto una mentalidad interesante de nuestro equipo".

Belletti explica la derrota por una acción puntual desgraciada:"Nos han generado poco y el gol ha sido una acción de mala suerte entre Tommy y Eder".

Belletti destaca el carácter de los suyos: "Hemos reaccionado con fútbol, intensidad y dinámica. He visto bien al equipo".

Belletti está ilusionado con el filial / Dani Barbeito

Cuestionado sobre si está cerca de encontrar el once ideal Belletti ha explicado que todavía es pronto para ello:"No estoy buscando el once ahora mismo. Estoy mezclando a los jugadores estoy viendo las conexiones. Conocer mejor a los jugadores que ya estaban en el filial es lo que me toca".

Belletti no ha visto ninguna señal preocupante del segundo amistoso de la pretemporada: "Cuando llegue el momento estarán preparados. Estamos en pretemporada. Y lo han hecho bien. Han sabido jugar y superar la presión alta y los he visto bien".

Belletti y Fran Sánchez en el banquillo del campo de L'Escala / Dani Barbeito

Más cuestiones en positivo. El debut del exjugador del Espanyol Roger Martínez: "Tiene mucha calidad, Roger da muy buena dinámica al juego. Mira muy bien a su alrededor para elegir el pase. Es muy buen jugador, Nos va a dar mucho".

Cuestionado sobre el proceso de recuperación de Dani Rodríguez y Ureña, dos jugadores que pueden ser diferenciales Belletti ha explicado cual es su situación actual: "Van reaccionando bien a los entrenamientos parciales. No tenemos prisa. Queremos que estén al 100%. En las próximas dos o tres semanas ya podrán estar con nosotros".

Cuando el Barça Atlètic recupere a Dani y a Ureña recuperará dos piezas clave para el ataque.