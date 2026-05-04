Belletti, una incógnita

La temporada del Barça Atlètic en Segunda Federación no ha estado a la altura de lo esperado, aunque ha tenido que navegar contra muchas circunstancias adversas, sobre todo en forma de lesiones. Juliano Belletti ha tenido que apostar por futbolistas muy jóvenes en un grupo con rivales con mucho oficio que finalmente le han ganado la partida para estar entre los cinco primeros.

El último partido en Torrent fue especialmente duro por la clara derrota por 3-1 y no haber tenido ni la opción de poner en aprietos a sus contrincantes directos para pelear por el ascenso como eran el Reus y el Alcoyano.

Belletti se llevó un palo duro con la derrota en Torrent / Valentí Enrich

El desenlace despierta dudas y haber terminado la temporada tan pronto abre muchas incógnitas empezando por la del entrenador. Juliano Belleti se ha ganado el margen de confianza por su excelente trabajo en el Juvenil A, consiguiendo el triplete con la Liga, Copa y Youth League, pero no ha podido devolver al filial a una categoría más acorde a las exigencias de un grande como es la Primera Federación.

Anunciado por una campaña

Belletti fue anunciado oficialmente por una temporada, la 2025-26, y tanto el club como el técnico deben decidir si prolongan esta relación. La campaña ha sido difícil, pero el brasileño ha logrado curtir a muchos jóvenes y en el club es un aspecto que tienen muy en cuenta, más allá que los resultados no hayan acompañado.

El técnico explicó después del partido en Torrent que “la planificación es más de Alexanco y Andrés Manzano" y que los problemas, por las lesiones y los jugadores ascendidos al primer equipo, les ha llevado a "exigir demasiado a los jóvenes, hablé de protegerles, aun así, ellos han enseñado algo diferente, sobre todo por el carácter y han adaptado conceptos".

Juan Hernández, junto a Alexanco tras la firma de su contrato / FCB

Belletti expuso algunos nombres como los de "Villar, Campos o Kluivert, que han estado allí en partidos difíciles, les hace evolucionar, aprender, por si la próxima temporada están más preparados”.

El entrenador del Barça Atlètic no se pronunció directamente sobre su continuidad, aunque pensó en clave de futuro ya que "se deben ajustar cosas, la exigencia será más importante, el día a día, yo como entrenador, dentro y fuera del campo para que el equipo sea mejor”.

Estabilidad

Belletti, en cualquier caso, se eximió de la responsabilidad de la construcción del nuevo proyecto porque “es una tema para los directivos, mi trabajo es traer a los jugadores la realidad del fútbol competitivo, por este camino puedo seguir como entrenador, trabajar para que estén más preparados para el primer equipo, lo bueno es que a Flick le gustan jugadores jóvenes, que entiendan el contexto”.

El brasileño, por tanto, tiene muchas cosas que hablar con los responsables del fútbol formativo, José Ramon Alexanco y Andrés Manzano, y puso un nombre de ejemplo "Fariñas, que lo ha jugado casi todo, con goles, asistencias... si consigue mantener la regularidad dentro del filial aportará cosas positivas".

Brian Fariñas es un jugador de la plena confianza de Belletti / Valentí Enrich

Belletti, por tanto quiere un bloque más estable y el temor llegaría en caso de una desbandada, por lo que debería volver a contar "con jugadores de una media muy joven de 18 años" para afrontar una categoría donde los rivales son auténticos huesos en terrenos de juego que tampoco acompañan.

Su idea sería la de intentar mantener el bloque, con un año más de experiencia, y así poder cumplir con el objetivo de pelear por el ascenso.