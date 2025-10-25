Belletti y el Barça Atlètic, con un mar de dudas y bajas para recibir al Poblense

Con el enorme disgusto de la baja de larga duración de Víctor Barberá afronta el Barça Atlètic el compromiso de este próximo domingo (12:00, en directo por el canal de Youtube del FC Barcelona) contra el Poblense. Tras perder unas semanas atrás a uno de sus arietes (Òscar Gistau), el técnico brasileño no podrá contar ya en lo que queda de 2025 (y problemente hasta febrero-marzo) con un delantero que estaba en plena racha.

Barberá, que regresó el curso pasado tras haberse marchado al Brujas, será intervenido la próxima semana de una ruptura en el recto anterior de la pierna derecha. Venía de marcar cuatro goles en los últimos dos partidos y era el gran faro ofensivo de un equipo que se queda ahora huérfano de puntas de lanza.

ADRIÁN GUERRERO, EL DELANTERO 'SANO'

Belletti tendrá que tirar del delantero del Juvenil A, un Adrián Guerrero que está cuajando un gran inicio de curso y viene de anotar en Youth League. Eso sí, probablemente apostará el héroe de París 2006 por ubicar como falso '9' a Juan Hernández o Shane Kluivert. Sama Nomoko es intocable por la derecha y en el otro costado tanto se perfile Óscar Ureña.

Ureña celebra un gol en el Johan / Dani Barbeito

El internacional absoluto dominicano está en un buen momento, viene de marcar en Lleida y necesita continuidad tras regresar de su lesión de larga duración. De hecho, Ureña sufrió lo mismo por lo que será operado Barberá y terminó fuera de combate entre cinco y seis meses.

DUDAS DE XAVI ESPART Y JOFRE

Además de la sensible baja de Barberá, es posible que tampoco pueda contar Belletti con un Xavi Espart que lleva toda la semana en dinámica de primer equipo y que se perfila para viajar a Madrid para el clásico. Veremos qué decisión toma Flick con Jofre Torrents, que también se ha ejercitado con la primera plantilla esta semana. Pero al estar operativos Balde y Gerard Martín tendrá sentido que lo liberara para acumular minutos con el Barça Atlètic.

Juliano Belletti ha relanzado al Barça Atlètic / Valentí Enrich

Marcos Parriego fue la gran novedad en la sesión de este viernes. No llega al encuentro de este domingo ante el Poblense, pero ya hace parte del trabajo con el grupo y la semana que viene podría reaparecer. Por lo demás, el once para el duelo en el Estadi Johan Cruyff podría ser parecido al del domingo pasado en el Camp d'Esports de Lleida, pero sin Xavi Espart ni Barberá y posiblemente con Landry Farré y Quim Junyent o Dani Rodríguez.

La alineación probable del Barça Atlètic sería: Bernad, Landry, Alexis Olmedo, Cortés, Jofre, Tommy, Fariñas, Quim Junyent o Dani Rodríguez, Sama Nomoko, Ureña y Juan.

Belletti: "Estamos en buena dinámica"

Juliano Belletti se mostró satisfecho con la evolución del equipo a pesar de la derrota contra el Atlètic Lleida la semana pasada. “Aunque hemos perdido dos partidos en los que va de temporada, hemos jugado bien. Hemos controlado los partidos y generado ocasiones bastante claras. A pesar de los malos resultados, estamos en buena dinámica de juego. Siempre queremos mejorar, pues los rivales cada vez nos tienen más estudiados”, reflexionó.

"Queremos que los jugadores estén preparados para el primer equipo, pero estamos compitiendo bien", añadió antes de elogiar a un Poblense que "está siendo regular, tiene buen equipo y suele tener la posesión".