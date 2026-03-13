Belletti anuncia "sorpresas tácticas" para recibir al Girona B

El Johan Cruyff acogerá este sábado un partido (16:30h) que promete ser un duelo bonito en lo futbolístico. El Girona B de Quique Álvarez es un rival con una propuesta similar a la del Barça Atlètic de Belletti. Por un día, el fútbol áspero típico de la Segunda Federación dejará paso a dos filiales con una propuesta de juego combinativo y ofensivo.

El Barça Atlètic suma seis partidos sin perder pero los blaugranas solo han sumado 10 de los últimos 18 puntos y desean ganar para consolidarse en la zona de playoff.

El Girona B acumula cuatro partidos invicto y en las últimas ocho jornadas solo ha cosechado una derrota.

Dinámicas positivas

Si el filial blaugrana no conoce la derrota como local, el equipo de Quique Álvarez ha perdido siete partidos como visitante miernmtyras que en Girona tan solo ha sufrido una derrota.

Si en el Barça Atlètic destaca la presencia del ex-jugador del Girona Óscar Ureña, en el filial gerundense el pasado barcelonista es mucho más sustancial. El entrenador Quique Álvarez se formó en la cantera blaugrana, debutó con Johan Cruyff y años después ejerció como técnico en el fútbol formativo barcelonista.

Juan Hernández es un puntal del filial / FCB

Además del míster del Girona B, hay seis futbolistas de este equipo con pasado blaugrana. El portero Sergi Puig, el central Biel Farrés, el lateral Gibi Jordana, el mediocentro Pol Trigueros así como los delanteros Nil Calderó y Raúl Martínez se formaron en La Masia.

La visión de Belletti

Juliano Belletti destaca la coincidencia de propuestas en ambos equipos: "El Girona tiene un buen equipo con un juego asociativo y un entrenador que ha trabajado en nuestro club" Preguntado sobre estos dos estilos parecidos Belletti puntualiza que "somos dos equipos parecidos aunque quizá nosotros buscamos más el control y la posesión y ellos también destacan por sus transiciones".

En este aspecto, el técnico brasileño anuncia "sorpresas tácticas" para intentar superar a un rival de nivel. Belletti ha explicado que esta semana ha trabajado para mejorar la finalización ya que "somos un equipo que nunca dejamos de ser ofensivos y generamos muchas ocasiones".

Las bajas para Belletti ya no son una novedad. Además de los lesionados Gistau, Barberá, Dani Rodríguez, Landry, Jofre, Anaya, Roger o Toni hay que sumar las previsibles ausencias por estar con el primer equipo (Tommy y Espart) o los jugadores que están en dinámica de Juvenil A para la Copa del Rey (Guillem, Nil Teixidor, Álex Campos, Pedro Rodríguez y Shane Kluivert).

Pedro Rodríguez celebra su gol con Shane Kluivert / Gorka Urresola

En el Girona los lesionados Ricard Artero y Enric García además de los sancionados Sergi Puig y Raúl Martínez tampoco podrán participar de este duelo de filiales.

Belletti se volverá a ver las caras con Quique Álvarez después de compartir vestuario en el Villarreal entre el 2002 y 2004. De los blaugranas solo Bernad, Joaquín Delgado y Ureña habían nacido. En el vestuario del Girona habían nacido hasta diez futbolistas ya que el perfil dce equipo es más 'veterano' el gerundense que el barcelonista.

Horario, dónde ver y alineaciones probables

En el partido de ida disputado en Mobtilivi, el empate (1-1) no dejó satisfecho a nadie. En el Johan Cruyff este sábado (16:30h Esport3/Youtube Barça) ambos conjuntos intentarán ser fieles a su estilo ofensivo para conquistar tres puntos vitales.

Estas son las alineaciones que pueden presentar Belletti y Quique Álvarez en el partido de la jornada 27 de la Segunda Federación.

Toni Fernández controlando el balón ante el Girona B / FC Barcelona

Barça Atlètic: Diego Kochen, Walton, Alexis Olmedo, Pacífico Oduro; Brian Fariñas, Guille, Juan; Aziz, Delgado, Ureña

Girona B: Andreev, Gibert, Arnau, Ferran, Comas, Lass, Calderó, Sarasa, Arango, Javi, Papa.