La era Belletti 2.0 echa a rodar ante la UE Tona

El Barça Atlètic disputa este domingo ante la UE Tona, a partir de las 18:00 horas, su primer amistoso de la pretemporada. Será el estreno del segundo proyecto de Juliano Belletti al frente del filial, que volverá a competir este curso en Segunda Federación. Una primera prueba que precederá al desplazamiento del equipo a la Vall d’en Bas, donde permanecerá concentrado hasta el 9 de agosto.

Landry Farré, en la pretemporada del Barça Atlètic / FCB

Belletti afrontará el partido con un grupo muy distinto al que tendrá durante la temporada. Buena parte de los jugadores llamados a ocupar un papel importante en el filial blaugrana están trabajando en Inglaterra con Hansi Flick. Guille Fernández, Toni Fernández, Brian Fariñas, Tommy Marqués, Xavi Espart, Jofre Torrents, Shane Kluivert y Hamza Abdelkarim, entre otros, forman parte de la expedición del primer equipo en Saint George’s Park.

Varios de ellos ya participaron en los amistosos contra el Europa y el Birmingham City. Shane Kluivert, por ejemplo, dispuso de minutos en ambos compromisos, mientras que Hamza fue titular en los dos y marcó un doblete ante el conjunto inglés. Esta situación ha obligado a Belletti a iniciar el trabajo con una mezcla de futbolistas del filial y jugadores procedentes del Juvenil.

Los tres primeros fichajes, a escena

El encuentro contra el Tona servirá también para ver a algunas de las incorporaciones realizadas este verano. Juan Ybarra y Joni Hernández han llegado procedentes del Tenerife. El primero es un centrocampista que cerró la pasada campaña con 13 goles y nueve asistencias en el filial canario, mientras que Joni es un atacante de 18 años que puede ocupar varias posiciones de la línea ofensiva. También estará bajo observación Javi Castro, defensa incorporado desde el Mallorca después de jugar cedido en el Juvenil de la Damm. Los tres fichajes tendrán una primera oportunidad para empezar a integrarse en el modelo de Belletti y competir por un lugar en la plantilla.

Javi Castro firmó por el Barça / FCB

La ausencia de los jugadores que están con Flick abrirá espacio a futbolistas como Pedro Rodríguez, Pedro Villar, Àlex Campos o Landry Farré. Todos ellos iniciaron la preparación con el filial y forman parte de un grupo en el que también aparecen numerosos jugadores todavía en edad juvenil. El Barça Atlètic comenzó la pretemporada el 20 de julio con 27 futbolistas convocados.

Juliano Belletti, en su segundo año al frente del Barça Atlètic / FCB

Tras el amistoso, la expedición se desplazará directamente a la Vall d’en Bas para comenzar el stage en el Royalverd Training Center. Allí alternará los entrenamientos con un segundo partido de preparación, previsto para el 8 de agosto ante el Girona B. Después llegarán los encuentros contra L’Hospitalet, Europa, Vilanova y Reus antes del inicio oficial de la competición.