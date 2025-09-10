En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Racing Club, en directo: resultado y goles en vivo de la final del Mundial sub-18
Sigue el minuto a minuto de la final de torneo Al-Ándalus entre el Barça y el Racing Club de Avellaneda
Min.17 (0-0)
El Barça no genera ocasiones pero quiere dominar el partido con posesiones muy largas. El Racing es un rival muy intenso
Min.12 (0-0)
Gran duelo entre el delantero Aquiles y el central Joan Inglés
Min.11 (0-0)
Entrada durísima de Juan a Adan. Era amarilla clara pero no la ha señalado el colegiado
Min.10 (0-0)
Paradón de Gerard Sala ante Aquiles. Primera ocasión muy clara para Racing. Sufre el Barça.
Min.6 (0-0)
Racing está apretando y acercándose con peligro. Los argentinos serán un rival muy duro.
Min.4 (0-0)
Jugadón de Gorka Buil en un slalom impresionante. La clase del aragonés es infinita
Min.2 (0-0)
Los dos equipos quieren dominar en este inicio de partido. Racing presiona bien ante un Barça que es fiel a su estilo.
Min-1 (0-0)
Arranca el partido el Nuevo Arcángel
Himnos
Suenan los himnos en C´ñordoba. Todo a punto para el inicio del partido
La Masia nunca se agota
Los de Cesc Bosch no han podido contar en este torneo con dos de sus jugadores más brillantes (Orian Goren y Ebrima) pero el Juvenil B barcelonista ha tirado con éxito de cadetes (Artem Rybak, Hugo Garcés y Gorka Buil) y de jugadores con mucha clase.
