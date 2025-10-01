En Directo
YOUTH LEAGUE
Barcelona - PSG, en directo: resultado y goles en vivo | Youth League
El Juvenil A de Pol Planas se mide al juvenil del PSG en la segunda jornada de la Youth League en el Johan Cruyff
MIN 37 (0-0)
Precioso regate de Guillem Víctor, que se mete en el área pero le acaban robando el balón. Aguanta el Barça con personalidad a pesar de estar con uno menos
MIN 35 (0-0)
Amarilla para Guillem Víctor por una falta sobre Chtai Telamio
MIN 33 (0-0)
Muy buenos minutos de Dani Ávila, adelantando líneas y moviendo al equipo hacia adelante
MIN 31 (0-0)
Otra llegada peligrosa de Slama, que está siendo la gran referencia ofensiva del PSG
MIN 28 (0-0)
Cambio en el Barça tras la expulsión: se marcha Pallàs, visiblemente molesto, por Baba Kourouma. Movimiento defensivo de Pol Planas
MIN 26 (0-0)
Se estrella contra la barrera blaugrana el lanzamiento de falta peligroso y la saca en la siguiente acción, providencial, Dani Ávila con la cabeza en una rosca envenenada
MIN 24 (0-0) | EL BARÇA SE QUEDA CON DIEZ
Expulsado Alex Campos con roja directa al derribar a Slama, que se quedaba solo ante Max tras una pérdida del Barça en campo propio
MIN 21 (0-0)
Minuto 21 y empate a sin goles, pero sintonía muy buena en el Barça, que está jugando bien, con pocos toques, combinando bien. Le hacen llegar el balón a Sama Nomoko, que pone muy bien los centros y siempre está Pallàs atento al remate. Un preludio de lo que podría ser esta noche
MIN 19 (0-0)
No consigue cazar Guerrero un pase atrás de Orian Goren tras una gran jugada individual de este último
MIN 15 (0-0)
¡Otra de Pallàs! Atrapa James el remate de cabeza del extremo azulgrana, que está apareciendo muy bien en zonas de remate
