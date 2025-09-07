Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Barcelona - Porreres, en directo: resultado y goles del partido de 2ªRFEF

Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 1 del Grupo 3 de la 2ª RFEF entre Barça y Porreres en el Johan Cruyff

Dro se ha ganado la confianza de Flick

Dro se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

Jaume Marcet

