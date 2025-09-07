En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Porreres, en directo: resultado y goles del partido de 2ªRFEF
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 1 del Grupo 3 de la 2ª RFEF entre Barça y Porreres en el Johan Cruyff
Calentamiento
Los jugadores de Belletti ya están ejercitándose en el Johan Cruyff en un calentamiento previo al debut.
¿Quién acompañará a Brian y Guille en el centro del campo?
Toni apunta a ser el interior con su primo Guille pero tampoco sería descartable que sea Dro quién juegue en la zona ancha.
Once titular confirmado
Se confirma el once que SPORT situó como el más probable para el debut. Juegan Toni, Dro y Guille. La gran apuesta es Sama Nomoko que debuta en partido oficial con el Barça Atlètic y lo hace de titular.
¿Dónde ver el partido?
SPORT ya lo avanzó en exclusiva. El Barça-Atlètic-Porreres se emitirá en el canal de YouTube del Barça (versión premium).
Bienvenidos
Hola, bienvenidos al primer directo del Barça Atlètic de la temporada. El filial blaugrana debuta en la Segunda Federación. Los de Belletti juegan contra el Porreres, equipo que ha ascendido este curso y que también se estrena en esta categoría.
