En directo
COPA DEL REY
Barcelona - Las Palmas, en directo: cuartos de final de la Copa del Rey juvenil
Sigue el minuto a minuto del partido de cuartos de final del Barça - UD Las Palmas de la Copa del Rey
Min.90 (1-0)
Tres minutos de añadido. El FCB tiene el balón.
Min.89 (1-0)
Gran mediavuelta de Nuhu que se iba directo a la portería. El Barça quiere alargar las posesiones.
Min.86 (1-0)
Amarilla para Llanos y precisamente este jugador es sustituido por Leonel.
Min.84 (1-0)
El Barça podía haber decidido el partido con tantas ocasiones y ahora le toca sufrir aunque la verdad es que Iker Rodríguez no está teniendo trabajo.
Min.78 (1-0)
Doble cambio en el Barça. Entran Lorenzo y Fofana por Ebrima y Pol.
Min.75 (1-0)
Gol anulado a Adrián Guerrero por fuera de juego. Pase genial de Orian.
Min.74 (1-0)
Adriel acaba de protagonizar la mejor ocasión con un chut peligroso tras una indecisión de Baba
Min.72 (1-0)
Entran Nil Vicens y Quim Junyent por Shane Kluivert y Pedro Rodríguez.
Min.68 (1-0)
Otra llegada de peligro de Shane y Adri Guerrero no puede conectar con fuerza.
Min.65 (1-0)
El Barça ha perdido un poco su dominio y el equipo canario está generando más sensación de peligro. Córner peligroso del Las Palmas bien defendido por el Barça.
