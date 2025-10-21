En Directo
YOUTH LEAGUE
Barcelona - Olympiacos, en directo: la previa, el partido y los goles en vivo | Youth League
El Juvenil A de Pol Planas recibe al juvenil del Olympiacos griego en la tercera jornada de la Youth League en el Johan Cruyff
Catalanes y griegos forman parte de los nueve equipos que lideran la clasificación con 6 puntos, el Olympiacos situado en la tercera plaza y el Barça en la novena, por la diferencia de goles (+5 y +2, respectivamente). Está previsto que el duelo de Johan Cruyff arranque a las 12:00 horas; mientras tanto, aquí tienes la previa del choque con todas las novedades:
Un duelo al que llegan ambos equipos con pleno de triunfos. El Barça, tras derrotar a domicilio al Newcastle en la primera jornada (2-3) y al PSG como local (2-1) con remontada incluida. El Olympiacos, venciendo en casa al Pafos (4-0) y sorprendiendo al Arsenal en su campo (1-2).
¡Hola a todos y bienvenidos a los directos de SPORT.es! Vamos a seguir este martes el duelo que se disputará en el Estadi Johan Cruyff de la CE Joan Gamper entre el Juvenil A del FC Barcelona y el del Olympiacos griego en la tercera jornada de la Youth League 2025/26.
