Barcelona - Olympiacos, en directo: la previa, el partido y los goles en vivo | Youth League

Catalanes y griegos forman parte de los nueve equipos que lideran la clasificación con 6 puntos, el Olympiacos situado en la tercera plaza y el Barça en la novena, por la diferencia de goles (+5 y +2, respectivamente). Está previsto que el duelo de Johan Cruyff arranque a las 12:00 horas; mientras tanto, aquí tienes la previa del choque con todas las novedades: