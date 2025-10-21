Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
YOUTH LEAGUE

Barcelona - Olympiacos, en directo: la previa, el partido y los goles en vivo | Youth League

El Juvenil A de Pol Planas recibe al juvenil del Olympiacos griego en la tercera jornada de la Youth League en el Johan Cruyff

Los jugadores del Juvenil A celebran uno de sus goles frente al PSG en la Youth League 2025/26

Los jugadores del Juvenil A celebran uno de sus goles frente al PSG en la Youth League 2025/26 / Dani Barbeito

Jaume Marcet

Jaume Marcet

