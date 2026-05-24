FC Barcelona - Real Madrid, en directo: resultado y goles de la final de la Copa de Campeones juvenil, en vivo

Hamza, el nombre propio del Barça

El delantero egipció será de los pocos jugadores que una vez finalice el partido no empezará vacaciones. Y es que el atacante ha sido convocado por su selección para el Mundial. Ha marcado seis goles con el Juvenil A y tendrá la oportunidad de disfrutar de la cita más importante del mundo del fútbol entre selecciones.