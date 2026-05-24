En directo
Copa de Campeones Juvenil
FC Barcelona - Real Madrid, en directo: resultado y goles de la final de la Copa de Campeones juvenil, en vivo
Sigue en directo hoy la final de la Copa de Campeones juvenil entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio El Val
0-0 (1')
¡Empieeeeeeza el partido! La Masia y la Fábrica se miden en la gran final de la Copa de Campeones.
Todo preparado para el inicio del partido
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego del Estadio El Val.
El equipo arbitral
Francisco Crespo será el colegiado encargado de impartir justicia en el partido. En las bandas lo asistirán Jaime Campelo y José Miguel Álvarez, mientras que David Ruiz ejercerá de cuarto árbitro.
Hamza, el nombre propio del Barça
El delantero egipció será de los pocos jugadores que una vez finalice el partido no empezará vacaciones. Y es que el atacante ha sido convocado por su selección para el Mundial. Ha marcado seis goles con el Juvenil A y tendrá la oportunidad de disfrutar de la cita más importante del mundo del fútbol entre selecciones.
La alineación del Real Madrid
El conjunto blanco, por su parte, sale con Javi Navarro, Bailón, Lezcano, Ariel, Liberto, Diego M., Lacosta, Carlos Díez, Adri Pérez, Alexis Ciri y Yeremaiah.
El once del Barça
Estos son los once futbolistas culés que salen de inicio: Iker Rodríguez, Guillem Víctor, Campos, Hafiz, Baba Kourouma, Villar, Ïu, Quim Junyent, Hamza Abdelkarim, Pedro R. y Álex G.
Un clásico final
¡Buenos días! ¡Feliz domingo! Bienvenidos al directo de la final de la Copa Campeones juvenil entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Un clásico para decidir el campeón. Partidazo en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares.
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