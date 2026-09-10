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Barcelona - Feyenoord, en directo: Youth League, Jornada 1 de la fase Liga, en vivo hoy

Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Barça y el Feyenoord de la máxima competición europea juvenil en el Johan Cruyff

Los jugadores del Juvenil del Barça celebran un gol en el Estadi Johan Cruyff

Los jugadores del Juvenil del Barça celebran un gol en el Estadi Johan Cruyff / FCB

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Maria Tikas

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