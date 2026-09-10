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YOUTH LEAGUE
Barcelona - Feyenoord, en directo: Youth League, Jornada 1 de la fase Liga, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Barça y el Feyenoord de la máxima competición europea juvenil en el Johan Cruyff
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El Johan Cruyff ya está a punto para acoger el estreno del Juvenil azulgrana en esta nueva edición de la Youth League
¡Buenosss días! Vuelve el Barça a la máxima competición europea juvenil, la Youth League, con un día de retraso debido al aplazamiento obligado por las dificultades climáticas del miércoles. En esta mañana del jueves 10 de septiembre el conjunto de Pol Planas recibe en el Estadi Johan Cruyff al Feyenoord a partir de las 9.30 horas.
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