Barcelona - Feyenoord, en directo: Youth League, Jornada 1 de la fase Liga, en vivo hoy

¡Buenosss días! Vuelve el Barça a la máxima competición europea juvenil, la Youth League, con un día de retraso debido al aplazamiento obligado por las dificultades climáticas del miércoles. En esta mañana del jueves 10 de septiembre el conjunto de Pol Planas recibe en el Estadi Johan Cruyff al Feyenoord a partir de las 9.30 horas.