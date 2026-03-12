En directo
COPA DEL REY JUVENIL
Barcelona - Deportivo de la Coruña, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey juvenil
Sigue el minuto a minuto de las semifinales entre Barça y Dépor de la Copa del Rey juvenil en Lugo
M.45 | (1-0) Tres minutos de añadido
Tiempo de prolongación.
M.42 | (1-0)
Se adelanta el Barça, a pesar de que no estaba jugando de manera brillante. Álex recibió un balón profundo, recorto al meta de los gallegos, Rodrigo y marcó a puerta vacía.
M.40 | (1-0) ¡¡¡Gooool del Barça!!!
Marca Álex González tras un error defensivo en la salida del Deportivo. ¡Qué fichaje el del extremo procedente de la Damm!
M.36 | (0-0)
Sigue encontrándose con muchas dificultades el Barça.
M.35 | (0-0) Entra Quim Junyent
El de Balsareny sustituye al lesionado Pedro Rodríguez.
M.33 | (0-0) Lesión de Pedro Rodríguez
Siente un 'pinchazo' Pedro Rodríguez. El capitán azulgrana tiene que marcharse. Habrá cambio.
M.32 | (0-0)
Lanzada sin consecuencias. No llegaron al remate ni Hamza ni el resto de las 'torres' azulgranas.
M.31| (0-0)
Buena falta lateral para el Barça. Sobre Kluivert. Sensación de que el césped está muy alto y cuesta darle rapidez al balón.
M.29 | (0-0) ¡Gran ocasión del Deportivo!
La primera clara del partido. El balón le llega a Álvaro Fraga y chut cruzado que sale fuera por muy poco. Aviso serio a los azulgranas.
M.25 | (0-0)
Le hacen falta a Hamza en una de las veces que el egipcio ha salido de su zona en busca de tener contacto con el balón. Tiene una planta impresionante y deben buscarlo más sus compañeros.
