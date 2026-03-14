Barcelona - Betis: horario y dónde ver gratis por TV y online la final de la Copa del Rey Juvenil

FC Barcelona y Real Betis se dan cita este domingo 15 de marzo en el Anxo Carro de Lugo para disputar la final de la Copa del Rey Juvenil. En mitad de una jornada electoral en Barcelona donde se decide al futuro presidente del club azulgrana, el Juvenil A puede levantar un nuevo título copero, el vigésimo de su historia, para ampliar su idilio con esta competición. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra el Betis la final de la Copa del Rey Juvenil y en qué canal ver el partido por TV y online.

El equipo de Pol Planas consiguió el billete para la final de la competición copera tras sufrir para derrotar al Deportivo en semifinales. Después de agotar el tiempo reglamentario, los azulgranas tuvieron que acudir a la prórroga, donde un gol de Nuhu Fofana terminó por decantar la balanza (3-2). Los gallegos se unieron a la lista de víctimas del Juvenil A en esta edición tras Logroñés, Valencia y Las Palmas, y ahora solamente el Real Betis se interpone entre el trofeo copero y los azulgranas.

A pesar de que el Betis llega en buena forma tras superar al Real Madrid en Valdebebas y remontar al Celta en las semifinales, el Barça llega como claro favorito de cara a la final. Los azulgranas son líderes del grupo tercero de la División de Honor Juvenil, mientras que el Real Betis es el primer clasificado del grupo cuarto. Con jugadores como el capitán Max Bonfill o el centrocampista Orian Goren, los azulgranas quieren llevarse el título copero a la ciudad condal, donde se celebrará una intensa jornada electoral en el momento del partido.

¿A qué hora es el Barcelona - Real Betis de la Copa del Rey Juvenil?

La final de la Copa del Rey Juvenil entre el FC Barcelona y el Real Betis se disputará este domingo 15 de marzo a las 11:45 horas (CET). El partido se disputará en el Anxo Carro de Lugo.

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey Juvenil gratis por TV y en directo?

La final de la Copa del Rey Juvenil entre FC Barcelona y Real Betis se podrá ver gratis y en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. En Catalunya, el partido por el título del filial azulgrana se podrá seguir en streaming por 3Cat y ver en diferido en Esport 3 a partir de las 14:00 horas (CET).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de la Copa del Rey Juvenil entre FC Barcelona y Real Betis a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas una vez finalice el encuentro