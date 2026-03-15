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COPA DEL REY JUVENIL
Barcelona-Betis: en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey juvenil
Sigue el minuto a minuto de la final entre Barça y Betis de la Copa del Rey juvenil en Lugo
11 inicial del Betis
Esta es la alineación del conjunto verdiblanco
Todo preparado
El partido arranca a las 11:45h. Todo a punto en el Anxo Carro para la gran final.
Alineaciones confirmadas
Este es el once titular de Pol Planas condicionado por las bajas y por la participación ayer de algunos jugadores cxomo Campos, Villar o Shane con el Barça Atlètic
Bienvenidos
Hola!! Bienvenidos al directo del barça-Bretis de la final de la Copa del Rey Juvenil que se juega en el Anxo Carro.
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