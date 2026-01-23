FC BARCELONA
Horario y dónde ver por TV el Poblense - Barça Atlètic de la Segunda RFEF
El Barça Atlètic visita al líder, un Poblense que le saca 4 puntos al filial azulgrana, por lo que el partido es una auténtica final para los de Belletti
En plena convulsión de un mercado invernal que le puede cambiar mucho la cara al filial azulgrana, tanto en el tema de las salidas como de las entradas de futbolistas, el aspecto meramente deportivo cobra una relevancia especial con la visita del Barça Atlètic al feudo del líder del grupo 3 de la Segunda RFEF, un Poblense que ahora mismo le saca 4 puntos a los azulgranas. Teniendo en cuenta de que solo el primer clasificado conseguirá el ascenso directo (del segundo al quinto deben disputar un play-off) no es ninguna exageración decir que se trata de una final y que el filial debe poner los cinco sentidos en este partido, pues una derrota dejaría al equipo muy lejos de su principal objetivo. En cambio, ganar daría mucha moral y significaría un impulso muy significativo.
Belletti, confiado
Ya sin futbolistas cuyo futuro está lejos del Barça, como el caso de Dro y Mbacke, pero con el refuerzo de Tommy Marqués, Belletti reconoce que tendrán que “adaptar algunas cosas al escenario que tendremos”. El técnico del filial azulgrana asegura que “la última victoria nos ha dado mucha confianza para visitar al líder, al mejor equipo del momento para buscar cosas diferentes. El equipo suele tener carácter y personalidad fuera de casa, aunque hemos hecho algunos ajustes”.
Y es que el filial azulgrana tan solo ha logrado sumar un punto a domicilio de los últimos nueve en juego tras perder en Alcoy (3-2), empatar en el feudo del Atlético Baleares (4-4) y salir goleado de Reus (4-1). Muchos, demasiados, goles encajados, un aspecto imprescindible de subsanar.
Horario y donde ver el Poblense - Barça Atlètic
El partido entre la UD Poblense y el Barça Atlètic correspondiente a la Jornada 20 del Grupo 3 de la Segunda RFEF se disputará este sábado 24 de enero a las 17.00 horas en el Municipal de Sa Pobla.
El partido será emitido en directo por la televisión autonómica IB3, así como por el Youtube Premium del FC Barcelona.
El colegiado designado para este encuentro es Alejandro Martínez, del Comité Valenciano.
