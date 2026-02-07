Horario y dónde ver el partido entre el Barça Atlètic y la UD Barbastro del Grupo 3 de la Segunda RFEF

El Barça Atlètic busca enlazar dos victorias consecutivas que le vuelvan a impulsar, algo que no consigue desde el pasado mes de octubre (cuando los de Juliano Belletti sumaron cuatro triunfos consecutivos). El filial azulgrana logró la pasada jornada romper la mala racha con una importantísima victoria en Terrassa (0-2) para escalar hasta la cuarta posición y tiene una gran oportunidad para sumar tres puntos vitales ante un rival a priori asequible como el Barbastro, en posiciones de descenso.

El mercado de invierno ha sido intenso en el Barça Atlètic y han llegado cuatro refuerzos. Solo ha debutado Joaquín Delgado y están pendientes el egipcio Hamza Abdelkarim, el uruguayo Patricio Pacífico y el neerlandés Juwensley Onstein. Este último es el único de los tres que podría entrar en la convocatoria, aunque no está previsto, pues todavía necesita más tiempo de adaptación a su nuevo equipo. Pese a contar con mucho talento, nunca es fácil entrar de primeras en un club que tiene un sistema de juego tan definido y concreto, y más en un central.

El también central Patricio Pacífico se recupera de unas molestias físicas que le impiden tener los primeros minutos con Belletti, además de que también tiene que pasar por el proceso de adaptación. Por su parte, el fichaje más llamativo del filial en el este mes de enero, el delantero Hamza Abdelkarim no cuenta todavía con la documentación necesaria para poder jugar, un proceso que se suele alargar en los futbolistas extracomunitarios. En el caso de Pacífico, contar con la doble nacionalidad italiana facilita mucho las cosas.

Belletti no contará ante el Barbastro con ninguno de los fichajes, pero sí tendrá un refuerzo de lujo con Tommy Marqués el día después de que el barcelonés cumpliera un sueño y debutara oficialmente con el primer equipo del Barça después de que Hansi Flick le diera minutos contra el Mallorca. El propio centrocampista así lo certificó en las entrevistas post-partido.

"La victoria en Terrassa nos da más confianza en el proceso de mejora de los jugadores. Durante la semana hicimos algunos ajustes ofensivos y defensivos", explicó Belletti. Sobre el Barbastro, advirtió que "ha mejorado defensivamente en los últimos partidos. Esperamos un buen bloque atrás y transiciones ofensivas, tenemos que estar preparados", concluyó el técnico. Lucas Acín es baja por sanción en los visitantes.

Horario y dónde ver el Barça Atlètic-Barbastro de la Segunda RFEF

El partido de la Jornada 22 del Grupo 3 de la Segunda RFEF entre el Barça Atlètic y la UD Barbastro se disputará el domingo 8 de febrero a las 18.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

El árbitro del encuentro será Borja Guijarro, del Comité Valenciano y será televisado por el canal de Youtube Premium del FC Barcelona.