El Barça vuelve a la carga por la joya del Racing de Santander Sergio Martínez

Jorge Salinas no es el único futbolista del Racing de Santander que la dirección deportiva del FC Barcelona quiere incorporar este verano. También está el centrocampista Sergio Martínez, un nombre que no es nuevo porque ya en enero el club azulgrana incluso hizo una propuesta, pero no se cerró su fichaje. Ahora, la entidad azulgrana vuelve a la carga por el talentoso futbolista de 19 años, y con el objetivo de ser una de las piezas clave del filial con vistas al primer equipo. Pero lo volverá a tener complicado, pues el club cántabro le renovó el pasado mes de noviembre hasta 2029 (su anterior contrato expiraba en 2027) y aumentó la cláusula de rescisión a 3 millones de euros.

El Racing podría estar abierto a una venta del mediocentro de Laredo, pero imponiendo sus condiciones, como un alto porcentaje de una futura venta. El Barça está hablando, peo no es fácil, pues también está por el medio la negociación por Jorge Salinas, por quien los cántabros están muy cerrados y exigen el pago de la cláusula de rescisión del lateral izquierdo, que es de 16 millones de euros.

En todo caso, el Barça le tiene tomada la delantera al Real Madrid, que también ha mostrado interés por Sergio Martínez, pero no ha llegado tan lejos por el momento como el conjunto azulgrana. También estaría un club europeo por medio.

Un centrocampista potente

Sergio Martínez jugó 13 partidos la pasada temporada con el primer equipo del Racing de Santander (10 de LaLiga Hypermotion y 3 de la Copa del Rey), aunque perteneciendo al filial de la Segunda RFEF, con el que disputó 18 encuentros tras subir del juvenil. El internacional español sub-19 destaca por su capacidad competitiva y ser un mediocentro que, con sus 1,85 de altura no elude el cuerpo a cuerpo, además de tener un buen manejo del balón y destacar por el posicionamiento táctico. Es de aquellos jugadores que por sus características físicas y técnicas han ido mudando su posición en el campo con el paso de los años, pues antes se veía más como un interior. El aspecto defensivo es en que más ha trabajado con su club para perfeccionar la posición de pivote. Llegó al Racing de Santander en categoría juvenil.

Para el Barça Atlètic sería una contratación de calidad, teniendo en cuenta que futbolistas como Brian Fariñas o Tommy Marqués ya han terminado su etapa en el filial y o bien se quedarán en el primer equipo, como apunta a ser el caso del castellonense, o bien tendrán que buscar una salida.