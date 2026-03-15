El Barça tira de orgullo pero pierde la final de la Copa del Rey juvenil ante un Betis brillante

El Juvenil A blaugrana se quedó sin la Copa del Rey. El Betis impuso su ley en un primer tiempo desafortunado para el conjunto de Pol Planas. Las bajas numerosas del equipo blaugrana y el hecho de que siete jugadores compaginaran dos partidos del Juvenil A y del Barça Atlètic en tres días pasó factura. El Betis demostró que es un gran equipo pero en condiciones normales los de Pol Planas hubieran competido mejor.

Ficha FCB-Betis Copa Final Copa del Rey Juvenil FC Barcelona 1 4 Real Betis Alineaciones FC Barcelona Iker Rodríguez; Guillem Víctor, Marcipar, Kourouma, Lorenzo (Pol, m.46); Goren (Adam, m.75), Quim Juyent, Kluivert (Pedro Villar, m.46), Álex González (Fofana, m.46); Hamza, Nil Vicens Real Betis Manu González; Masqué (Enzo, m.65), Curro, N'Goran, De Roa; Rica, Rubén (Ortega, m.81), Corralejo; Morante, Rafa Oya (Antonio, m.59), Marcos Mora (Kenta, m.81)

El Betis salió de manera desacomplejada y los blaugranas sufrieron como nunca lo habían hecho a lo largo de toda la temporada. Sin Álex Campos ni Villar de inicio, el equipo de Pol Planas perdió estabilidad y no tuvo el punto de pausa ni criterio para plantar cara al Betis en el primer período.

Los verdiblancos inauguraron el marcador en el minuto 16 con un magnífico centro de Corralejo que remató a la red Rubén. El Barça intentaba generar peligro pero la falta de contundencia en las áreas la pagó cara.

Baba Kourouma fue expulsado / Real Betis Balompie

En el segundo gol, Baba y el resto de defensas fueron demasiados pasivos ante un balón que parecía que salía por la línea de fondo y que acabó a la red con el remate final de Carlos.

El portero Iker Rodríguez había iniciado el partido con buenas paradas pero se vio impotente ante el vendabal del conjunto andaluz. En seis minutos de margen el Betis había encarrilado la final y en el minuto 37 los verdiblancos pusieron la puntilla con un golazo de Morante. El Betis disfrutaba y el Barça sufría.

Álex González fue titular en la final de la Copa del Rey juvenil / Real Betis Balompie

Si la final estaba siendo un calvario blaugrana, el panorama se complicó todavía más con una expulsión a Baba por un presunto manotazo del central blaugrana. El asistente avisó a un árbitro principal que no había indicado nada en un primer momento.

Con 0-3 en contra y un jugador menos el Barça sacó el carácter. Con orgullo y fútbol, los blaugranas fueron mejores en la segunda parte y merecieron ajustar mucho más la final. La salida de Pedro Villar, uno de los futbolistas que ayer jugó contra el Girona B, fue clave ya que el gallego le dio mucha más presencia y criterio al juego del equipo.

Nuhu Fofana también fue un revulsivo necesario ya que el de Mataró marcó el 1-3 y lideró el empuje de su equipo. Nuhu mostró un carácter muy competitivo.

El Betis celebró el título de la Copa del Rey juvenil / Real Betis Balompie

Durante muchos minutos, el Barça sometió al Betis y tuvo ocasiones para marcar el segundo gol. El árbitro Carlos Castell no indicó un claro penalti por manos en el área bética y de un posible 2-3 se pasó a un 1-4 que dejó el partido resuelto. El gol de Rubén dejó sin premio a un Barça que en el segundo tiempo tiró de garra y calidad para equilibrar las sensaciones.

En el global del partido el Betis fue mejor pero el Barça no pudo contar con Pedro Rodríguez ni Ebrima, dos de sus puntales, y además muchos de sus jugadores tuvieron que duplicar esfuerzos con viajes de ida y vuelta de Lugo a Barcelona que al final pesaron y mucho.

A los de Pol Planas les resta la liga, son líderes, y optar por conquistar la copa de campeones.