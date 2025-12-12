El Barça no tendrá que viajar a Israel para la Youth League

El Barça entró en el sorteo de Nyon con la certeza de que el partido único de esta primera eliminatoria lo disputaría lejos de Barcelona.

Lo que no podían imaginar ni Pol Planas ni los jugadores del Sub-19 blaugrana es que el sorteo le depararía un rival que en estos momentos no puede jugar en su país.

El Maccabi Haiba se ha clasificado para esta ronda de la Youth League tras superar dos eliminatorias a partido doble en las que no ha podido contar con el factor campo.

Álex Campos es un puntal del Sub-19 / FCB

El Maccabi Haifa ha disputado dos partidos en el Gyirmot Stadion de Gyor. Contra el Austria de Viena y el Nantes los israelís se han impuesto con solvencia jugando sus dos partidos de 'local' en Hungría

Fuentes del club han confirmado a SPORT que la previsión es el Maccabi Haifa-Barça del próximo 3 o 4 de febrero se dispute en la misma sede que hasta ahora.

El Barça cuenta por tanto que no tocará viajar a la tercera ciudad más importante de Israel, situada a 90 kilómetros al norte de Tel-Aviv, sino que el plan pasa por viajar a la tierra de Kubala (Hungría).

Aunque en competiciones como la Euroliga de baloncesto ya se están jugando partidos en territorio israelí, la UEFA no ha movido ficha.

Pol Planas está realizando una gran labor en la cantera / FCB

La información a día de hoy es que no hay previsión de cambios en este aspecto.

Si el Barça se las tendrá que ver contra el campeón juvenil de Israel, el Real Madrid ha tenido menos suerte ya que se medirá al Olympique de Marsella mientras que el Atlético se verá las caras con el Dinamo de Kiev.

El Leverkusen para el Villarreal y el Eintracht para el Athletic no serán fáciles pero quién ha tenido un rival más duro es el Betis con el Tottenham.

Shane celebra un gol en la Youth League / Dani Barbeito

Si el Barça logra superar al Maccabi Haifa, entrará en el sorteo de los octavos que se disputarán entre el 24 y 25 de febrero.

Los cuartos se celebrarán el 17 y 18 de marzo mientras que la Final Four será un año más en Nyon (Suiza) entre el 17 y 20 de Abril.

El Barça buscará revalidar su tercera corona lograda el pasado curso con Bellettii como entrenador.