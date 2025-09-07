El Barça, a semifinales del Mundial sub-18 con Gerard Valls de héroe

El Barça pasó a las semifinales del Mundial sub-18 tras eliminar al Corinthians en los penaltis. El lunes, se medirá al Racing Club en Córdoba. Los argentinos doblegaron al Betis por 5-4. La otra semifinal la disputarán Palmeiras y Real Madrid, tras derrotar a Sevilla (2-1) y River Plate (0-2), respectivamente.

El Barça de Cesc Bosch y Jordi Poma salió con Gere; Raúl Expósito, Mayans, Joan Inglés, Pasqui; Zuk, Adam Argemí, Gorka Buil; Byron Mendoza, Iu Martínez y Genís Clua. También: Xavi Miràngels, Pol Mancheño, Pau Bergés, Alieu Drammeh, Hugo Garcés, Alejandro Pastor y Adrián Cuadrado.

Un duelo de alternativas

Pese a jugar ante rivales uno y hasta dos años mayores, el Juvenil B del Barça arrancó dominador con la rapidez por bandas de Byron Mendoza y de un eléctrico Iu Martínez. El de Súria avisó a los 3 minutos en un peligroso centro y en el 7’, inició la jugada del 1-0, marcado por Gorka Buil sobre la línea.

Argemí y Clua pudieron hacer el segundo en buenos disparos, mientras que al Corinthians le fue anulado un gol de Cristian Junio por fuera de juego.

En el arranque de la segunda mitad (minuto 45’), empató Iago Machado al rematar una falta lateral. El Barça siguió a lo suyo y Pol Mancheño remató en el primer palo el pase de Pau Bergés. Ambos acababan de entrar. Pero de nuevo a balón parado igualaron los paulistas con Guilherme Amorim (55’). Pau Berges salvó la derrota en la última acción.

Por el Barça marcaron Raúl Expósito, Pau Bergés, Xavi Miràngels y Joan Inglés. Gerard Valls (Gere) se erigió en el héroe tras parar dos penaltis: a Caramico y a Wilker.