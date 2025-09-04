Barça - River Plate: horario y donde el partido de la tercera jornada del Mundial sub-18

Tras vencer las dos primeras jornadas de la 'liguilla' del Mundial de Clubes, el Barça se enfrentará este jueves al River Plate, contra quien competirá para hacerse con el liderato de su grupo en esta primera fase del campeonato.

El debut de los azulgranas en la competición fue el pasado lunes contra el Benfica, donde protagonizaron un disputado encuentro que acabó con victoria de los catalanes por la mínima. En este sentido, fue Hugo Garces en el minuto 50 el encargado de anotar el único tanto del partido.

Al día siguiente, el Barcelona se enfrentó a un Como que le puso las cosas muy difíciles. Es más, los italianos fueron los primeros en adelantarse al marcador, aunque seis minutos más tarde del tanto, Pol Mancheño puso el empate para, posteriormente anotar el 1 a 2 con un segundo gol. No obstante, en la primera parte aún hubo tiempo para que Thomas Boccia volviera a igualar el partido. Ya en la segunda mitad, Pau Berges marcó el gol definitivo que le dio el triunfo a los blaugranas.

Partido por la primera posición contra el River Plate

En el último partido de la fase de grupos, el Barça se la juega contra un River Plate que tampoco ha perdido ningún partido. Por eso, el que logre hacerse con la victoria, ocupará la primera posición de la clasificación del Grupo B en la 'liguilla' de la competición.

En este sentido, el conjunto argentino goleó primero al Como por 1 tanto a 3 y al Benfica por un contundente 2 a 5, aunque en este caso los portugueses estuvieron parte del partido con una ventaja de un gol en el marcador.

HORARIO DEL BARÇA - RIVER PLATE

El partido entre el Barça y River Plate correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-19 se disputará este 4 de septiembre a las 20.00 horas.

DÓNDE VER POR TV EL BARÇA - RIVER PLATE

El enfrentamiento entre el Barça y River Plate se podrá ver a través del canal autonómico Esport3 (Catalunya), así como por Teledeporte y por su página web, RTVE Play.

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.