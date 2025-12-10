Barça y River empatan en Miami ante los ojos de Leo Messi

Leo Messi ha completado una gran semana, ya que a la MLS obtenida le sumó el MVP Landon Donovan a mejor jugador de la temporada regular, así como el reconocimiento a mejor jugador en los playoffs, llegando a 48 títulos colectivos y ampliando su palmarés individual.

Además, más allá de lo relacionado estrictamente con su carrera, tuvo tiempo para inaugurar la 'Messi Cup', trofeo que disputan ocho equipos sub-16 de las grandes canteras del mundo, y presenciar el partido entre el Barça y River Plate.

Leo Messi revolucionó el ambiente antes del inicio de la "Messi Cup" / Inter Miami

River fastidia el debut culer

El partido entre el club argentino y el FC Barcelona comenzó con un gran gol de Ruslan Mba que adelantaba a la cantera que terminó de formar al propio Leo Messi. No obstante, los de 'el Semillero de Campeones' remontaron el partido gracias a goles de Bruno Cabral, que puso la igualada desde el punto de penalti, y Joaquín Amor.

En un partido marcado por el buen juego de ambos conjuntos y por una gran intensidad, Ahmed Abarkane logró volver a poner las tablas en el luminoso, anotando en un rebote, después de una acción a balón parado, el definitivo 2-2. La organización otorgó a Felipe Agustín López, centrocampista de River Plate, la distinción a mejor del encuentro, principalmente por su influencia en la medular. El partido se llevó a cabo bajo la atenta mirada del mejor jugador de la historia, que observaba a canteranos con los que podría llegar a sentirse identificado, bien por estar formándose en la Masia, donde empezó a convertirse en lo que es hoy en día, bien por ser canteranos de un club argentino, como fue su caso hasta los 12 años en Newells Old Boys.

El formato de la competición consiste en dos grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros clasificados accederán a semifinales. En el grupo del Barça, el Manchester City, siguiente rival de los culers, se impuso por 3-0 al Inter de Milán, por lo que los futbolistas de la cantera blaugrana deberían ganar para encarar la clasificación a la penúltima ronda.

El resto de encuentros disputados y lo que viene

En la primera jornada, más allá del empate a dos entre Barça y River Plate, y de la victoria 'cityzen' ante los 'neroazurri', el Inter Miami ganó con un contundente 4-0 a Newells Old Boys, mientras que el Chelsea resolvió el choque ante el Atlético de Madrid por 4-2. En la segunda jornada del torneo, los 'skyblues' chocarán con el Barça, los 'colchoneros' con Newells, 'blues' con Inter Miami y River Plate contra el Inter de Milán, en una fecha que marcará las aspiraciones de las canteras.