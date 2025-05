El Barça renueva a uno de los mejores extremos de La Masia

Doble felicidad para Iu Martínez. El Cadete A se ha clasificado para las semifinales del la Al-Abtal Cup goleando al Benfica (0-3) y hoy el club blaugrana ha anunciado oficialmente su renovación con el Barça. Iu continuará su formación en la etapa juvenil. El extremo de Suria llegó al Barça en el verano del 2017 procedente del Gimnàstic de Manresa.

Iu Martínez es un jugador diestro que se ha convertido en un '11' ideal para todos los técnicos del fútbol base. El de Suria es rápido, técnico, buen regateador y centrador pero especialmente se le valora su inteligencia en el campo y una intensidad que nunca afloja.

Iu es uno de los jugadores más trabajadores y regulares de su equipo y esta actitud generosa y ambiciosa no está exenta de calidad y desequilibrio.

En sus años en el fútbol-7 Iu era un centrocampista con mucha llegada pero en el fútbol-11 se ha convertido en un extremo nato. Se trata de un futbolista siempre fiable que suele aparecer en los momentos importantes.

El director del fútbol base José Ramon Alexanko posa con Iu Martínez / FCB

Iu Martínez ha firmado su primer contrato profesional con el Barça hasta el 30 de junio del 2028. Su paso natural es saltar al Juvenil B, equipo en el que ya ha debutado cuando Pol Planas le dio minutos en el partido disputado el 26 de abril en el campo del Espanyol.

Iu Martínez celebra un gol del Cadete A / FCB

Su primer equipo en la cantera blaugrana fue el Benjamín C y desde entonces Iu no ha dejado de crecer y evolucionar. Su madurez futbolística no está reñida con un gran rendimiento académico.

El hecho de vivir en Suria y afrontar en cada partido y entrenamiento un desplazamiento de más de 70 km no disminuye su ilusión por triunfar en el Barça, club del que es un aficionado de corazón.

Iu Martínez juega en el Barça desde que era benjamín / FCB

Es muy habitual verle vestido con la camiseta del Barça para seguir los partidos del primer equipo por televisión. Con esta renovación Iu se acerca al sueño de llegar a ser profesional de este deporte y poder llegar algún día a jugar en el nuevo Spotify Camp Nou.

El Cadete A de Cesc Bosch ha tenido esta temporada a Iu Martínez como uno de sus grandes puntales. El extremo izquierdo de Suria ha marcado nueve goles y ha repartido numerosas asistencias.

Su último pase de gol ha llegado hoy en el campo del Benfica con el triunfo blaugrana en Lisboa. Han marcado Gorka Buil, Ebrima Tunkara y Alieu Drameh en un partido que significa la clasificación para la Youth League oficiosa Sub-16.

Iu Martínez es un extremo muy completo / FCB

No se trata de un torneo estacional sino de una competición que se alarga durante toda la temporada y que reúne a algunas de las mejores canteras del continente. El Barça se enfrentará al Espanyol en las semifinales y podría encontrarse al Real Madrid o Porto en la final.