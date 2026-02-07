El Barça renueva a Juan Hernández hasta 2028

El FC Barcelona ha asegurado el futuro de uno de los futbolistas más prometedores del Barça Atlètic. Tal y como ya había avanzado SPORT, Juan Hernández seguirá vinculado al club después de cerrar un acuerdo para la ampliación de su contrato, en una decisión estratégica con proyección hacia el primer equipo, con el que ya ha entrenado bajo las órdenes de Hansi Flick llegando incluso a formar parte de una convocatoria de Champions League ante el Slavia de Praga.

El centrocampista aragonés, que finalizaba contrato este próximo mes de junio y tenía la posibilidad de salir libre, ha optado por renovar con el Barça hasta el 30 de junio de 2028, con una opción de ampliación por una temporada más. En el acto de la firma estuvo acompañado por el director del Fútbol Formativo, José Ramón Alexanco.

El movimiento de la dirección deportiva culé es relevante sobre todo en un contexto marcado por la salida de Dro rumbo al PSG en el mercado invernal. Pese al interés de varios clubes que presionaban para incorporar a Juan Hernández, entre los que precisamente se encontraba también el conjunto parisino, el canterano ha priorizado la continuidad y la confianza en el proyecto deportivo azulgrana.

El acuerdo permite al futbolista completar su etapa formativa en el club y consolidarse en dinámica de Barça Atlètic, equipo con el que ya cuenta con ficha desde este pasado mes de enero. El cambio de estatus se ha reflejado también en el dorsal, pasando del 30 al 20, número que podría estrenar este mismo domingo contra el Barbastro en el Johan.

Seis años de azulgrana

Juan Hernández (Teruel, 21 de julio de 2007) afronta su sexta temporada como azulgrana desde su llegada en el verano de 2020 procedente del Real Zaragoza. Desde entonces, ha ido quemando etapas con naturalidad, destacando por su perfil ofensivo y su polivalencia. Puede actuar como interior, mediapunta, extremo e incluso como delantero centro, una versatilidad muy valorada por los técnicos.

Tras ser una pieza clave en el triplete del Juvenil A, debutó con el Barça Atlètic el 25 de agosto de 2024 ante el Real Unión. En la presente temporada, ya bajo las órdenes de Juliano Belletti, ha dado un paso al frente: 20 partidos disputados, 18 de ellos como titular, con cuatro goles y cuatro asistencias.