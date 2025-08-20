El Barça renueva al gambiano Alieu Drammeh

El Barça no se duerme y sigue con la ronda de renovaciones en sus categorías inferiores. Esta vez ha sido el turno de Alieu Drammeh. El extremo gambiano cumplió este miércoles los 16 años y los celebró extendiendo su contrato con el club azulgrana junto con José Ramon Alexanco y su familia.

Drammeh jugó la temporada pasada en el Cadete A y ha sido muy importante en todos sus equipos desde su llegada a La Masia en 2022 con 13 años. En SPORT ya avanzamos hace unos meses su acuerdo con el club para su renovación y ahora será parte importante del Juvenil B.

De hecho, el jugador nacido en Medina Lamin Kanteh fue el máximo goleador el curso pasado con el Cadete A gracias a su velocidad y su físico, sus dos grandes cualidades.

Con once goles en la liga y uno en el Campeonato de Catalunya se convirtió en una pieza clave del equipo de Cesc Bosch y ganó la liga y de copa con Alieu como titular indiscutible ejerciendo de '7'.

El curso pasado, el extremo derecho demostró grandes mejoras en su juego. Ya que a pesar de ser muy superior físicamente, se le vio más seguro a la hora de tomar decisiones sobre el césped. El salto al Juvenil B será un paso importante en su evolución.

Alieu Drameh es un '7' muy poderoso / Valentí Enrich

Además, con 15 años fue uno de los jugadores destacados de la Copa de África Sub-17 disputada en Marruecos anotando un hat-trick ante Somalia. A pesar de ello, Gambia quedó eliminada en la fase de grupos tras perder ante Senegal y Túnez.

Alieu fue fichado hace tres temporadas del Infantil B del Mataró y en sus tres primeros años en el Barça ha anotado 31 goles y se ha mostrado como un extremo muy difícil de defender gracias a su poderío atlético. Con Iu Martínez y Alieu renovados el Barça se asegura desequilibrio y gol para el Juvenil B de la temporada 2025-26.