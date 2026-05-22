El Barça renovará al gran central de la generación del 2010

Luca Pérez afrontará la fase final del Campeonato de Catalunya Sub-16 con la tranquilidad de haber encarrilado su futuro con el Barça. Cuando finaliza la etapa cadete se abre una nueva dimensión para los canteranos blaugranas. Con 16 años ya pueden firmar su primer contrato profesional y de esta manera inician sus tres temporadas de juvenil con ganas de escalar a la élite.

Luca Pérez Carrasco se ha ganado con su rendimiento la confianza del Barça y según ha podido saber Sport está todo acordado y solo falta firmar los documentos para sellar su renovación.

Este sábado (18h) Luca y sus compañeros reciben al Sant Cugat en la Ciutat Esportiva en el partido único de cuartos de este Campeonato de Catalunya. Luca Pérez y el resto del Sub-16 quieren culminar una gran temporada con este título tras haberse proclamado campeones de liga y conquistando torneos de prestigio como el MIC.

Luca Pérez es un central muy completo / Dani Barbeito

El zaguero de Cerdanyola del Vallés es uno de los jugadores clave del actual Sub-16 blaugrana. Central diestro puro, su carácter y rendimiento constante le han hecho merecdor de ser un fijo en los esquemas de David Sánchez. Esta temporada ha jugado 25 partidos de liga siendo titular en 23 ocasiones. Además ha marcado cuatro goles y ha debutado con el Juvenil B.

Fichado de la Damm en el 2018, Luca ya suma ocho temporadas defendiendo la camiseta del Barça y se ha convertido es uno de los centrales de mayor proyección de La Masia. Jugador alto y fuerte, siempre está dispuesto a ganar cualquier duelo en el campo con un espíritu luchador formidable. Luca nunca pierde la concentración y rinde en todos los partidos con una fiabilidad total.

El central del Sub-16 es un futbolista con muy buena salida de balón pero sus grandes virtudes radican en ser un central nato. Sus cualidades pasan por ser un auténtico especialista en el marcaje , en la seguridad defensiva y también en el juego aéreo.

Luca Perez es un zaguero espectacular / Dani Barbeito

En este aspecto es prácticamente insuperable ya que es un auténtico baluarte por los balones por alto y no solo en defensa sino también en ataque. En los córners es un gran peligro, un jugador que tiene mucha intuición y que siempre aparece cuando su equipo le necesita.

Luca, a sus 16 años, es un líder en el vestuario con un carácter siempre positivo que ayuda a sumar para el grupo. Por su condición de defensa, no es de los jugadores con mayor nombre o más señalados pero es un jugador con muchísima proyección.

Luca es de esos jugadores típicos ADN masía con un gran carácter y con mucho nivel futbolístico. Sus cualidades le permiten soñar con un futuro esperanzador. Es de esos jugadores de equipo muy valorados por sus entrenadores que esta temporada ha explotado con un cambio físico espectacular.

Luca Pérez es un central muy completo / Dani Barbeito

Luca está muy comprometido con el Barça y se siente feliz por la confianza que le han mostrado en el club de su vida para seguir formándose en la mejor cantera del mundo.

Luca Pérez nunca ha tenido dudas de continuar en el Barça,el club que lleva en el corazón desde pequeñito. Su reto es seguir creciendo en la etapa juvenil, el siguiente paso es ganarse la titularidad con el Juvenil B y seguir evolucionando. a ilusión y trabajo no le ganarán.