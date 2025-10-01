El Barça remonta al PSG con alma, buen fútbol y dos golazos de Shane y Espart

El Barça firmó una remontada heroica en la Youth League, de esas que explican lo que significa llevar el escudo en el pecho. Ni la temprana expulsión, ni el golpe anímico de recibir el gol justo antes del descanso quebraron la fe de un equipo que se negó a rendirse. Con diez futbolistas durante más de una hora, los azulgranas fueron capaces de sostenerse, rebelarse y acabar doblegando al PSG con un ejercicio de carácter, talento y determinación.

El duelo, bajo la mirada de Deco y Bojan como aperitivo del gran partido europeo en Montjuïc, llegaba marcado por ausencias de peso en ambos bandos. El Barça no podía contar con Andrés Cuenca ni Éder Aller, mientras que el conjunto francés viajaba sin su estrella Quentin Ndjantou ni Mathis Jangeal, citados por Luis Enrique. Pese a ello, el encuentro fue un escaparate de talento.

El inicio fue prometedor para los de Pol Planas, con Oriol Pallàs generando las primeras ocasiones. Pero la roja directa a Álex Campos alteró el guion y obligó a resistir en inferioridad. El PSG golpeó al filo del descanso con el tanto de Telamio, castigando un esfuerzo que hasta entonces había sido impecable.

Cambios determinantes

Lejos de rendirse, el Barça regresó del vestuario con otra cara. La entrada de Xavi Espart cambió la dinámica, y aunque el PSG parecía tener el control, la segunda amarilla a Slama equilibró las fuerzas. El Barça, que ya estaba creciendo incluso con uno menos, se adueñó definitivamente del partido y los cambios de Pol Planas, que ganó el duelo de pizarras, fueron determinantes.

El empate fue un golazo inolvidable de Shane Kluivert, recién ingresado, que dibujó tras recibir de Sama Nomoko una diagonal y lanzó un disparo perfecto a la escuadra para estrenarse en la Youth League. Poco después, Espart culminó su revolución con una definición soberbia tras un pase filtrado de Pedro Rodríguez maravilloso desde su casa.

La remontada se redondeó con el debut de Ebrima Tunkara, con solo 15 años, seis meses y 22 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven de la historia del Barça en la competición, por detrás de Lamine Yamal y Guille Fernández. El PSG buscó a la desesperada, pero se estrelló contra la firmeza de Hafiz y la serenidad de Max Bonfill. La victoria, más allá del marcador, fue una declaración de principios: el Barça nunca baja los brazos, incluso cuando parece imposible. Y en la Youth League, volvió a quedar demostrado