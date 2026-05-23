Barça - Real Madrid: horario y dónde ver la final de la Copa de Campeones

El equipo de Pol Planas quedó eliminado de la Youth League de manera injusta en los penaltis y se quedó a un paso de la gloria en la Copa del rey Juvenil perdiendo la final contra el Betis. Toca ganar una competición del KO. En el Juvenil A del Barça están convencidos de que a la tercera irá la vencida.

El curso ya es de notable con la conquista de la liga y el buen juego mostrado durante el curso pero acabar con un triunfo en un clásico sería extraordinario.

Además no hay que olvidar que Pol Planas y su staff han visto como muchos de sus jugadores han ido participando con el Barça Atlètic durante todo el curso, una tarea formativa que es el objetivo real de este equipo.

El Barça y el Real Madrid se verán por tercera vez en su historia en una final de la Copa de Campeones Juvenil. Esta competición el Barça la ha ganado cuatro veces mientras que los blancos buscan su décima título.

Esta temporada el Real Madrid ha cogido el relevo del Barça conquistando la Youth League y por tanto el duelo de academias en Alcalá de Henares se presenta excitante. La Masia y La Fábrica son dos maneras muy distintas de entender el fútbol base. Los canteranos del Barça sueñan con ascender y compartir vestuario con Lamine, Cubarsí, Fermín , Gavi y compañía.

Los canteranos del Real Madrid son conscientes de que abrir las puertas del Bernabéu es mucho más complicado. Lo más habitual es que su paso por el fútbol base blanco les ayude en el salto a la élite pero difícilmente tendrán opciones reales de consolidarse en el primer equipo madrisista.

Así celebró el Real Madrid su primer gol contra el Granada / RFEF

El Real Madrid superó en las semifinales al Granada en la prórroga (1-2) mientras que el Barça venció con autoridad (0-2) a la UD las Palmas. En los cuartos de final el Barça remontó un 2-0 que sufrió en Tenerife mientras que el Real Madrid logró superar al Athletic en una eliminatoria muy ajustada (2-1).

Álex González fue el jugador que acabó de sellar el pase a la final con un golazo. El ex de la Damm espera con ilusión este partido: "Tenemos unas ganas tremendas de jugar la final y vamos a ir a por todas para conseguir este título. Es rivalidad máxima. Nos quedamos con las ganas en la Copa del Rey, esta no la vamos a perdonar y vamos a ir a por ella".

Álex González marcó en Alcalá de Henares un golazo / FCB

Del Sub-19 del Real Madrid que ganó la Youth League tras superar al PSG en los penaltis solo repetirán dos jugadores, el portero Javi Navarro y Alexis Ciria. El resto o están en dinámica del Castilla o ya no son juveniles.

El Barça llega en plena forma a esta final pese a que Pol Planas no podrá contar con Ebrima Tunkara, un jugador que SPORT ya ha avanzado que empezará la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick. Ebrima como Pesquer, Raúl Expósito y Roberto Tomás están concentrados con la selección española Sub-17.

Ebrima es uno de los jugadores más conocidos de la selección española Sub-17 / RFEF

El egipcio Hamza Abdelkarim srá de los pocos jugadores que una vez finalice el partido no empiece vacaciones. Y es que el delantero del Juvenil A blaugrana ha sido convocado para el Mundial con su selección. Los seis goles que ha anotado hasta ahora el potente '9' zurdo son un argumento sólido para que el Barça logre transformar su fútbol ofensivo en el marcador.

Hamza Abdelkarim celebró el así el gol marcado a la UD Las Palmas en la Copa de Campeones / RFEF

El gran estado de forma de Quim Junyent y Pedro Villar, la solidez defensiva de Hafiz y Campos así como el buen nivel de los extremos Shane, Iu y Álex González son otros activos a explotar del equipo de Pol Planas.

Horario y dónde ver

La final de la Copa de Campeones se disputará este domingo en alcalá de Henares. En el Estadio Municipal El Val el partido se jugará a las 11 horas. El encuentro será telivisado por Esport 3, Teledeporte, Youtube Barça Premium Members y los canales oficiales de la RFEF.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Max Bonfill, Guillem, Hafiz Gariba, Campos, Baba; Pedro Villar, Orian Goren, Quim Junyent; Shane Kluivert, Hamza y Álex González.

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