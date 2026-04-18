Barça y Real Madrid se disputan el extremo más prometedor de la cantera del Espanyol

El delantero Jan Vila Farré, nacido en el pueblo leridano de Anglesola, es uno de los extremos más prometedores no solo de la cantera perica sino de todo el fútbol base catalán.

Jan ha marcado esta temporada once goles en los 21 partidos oficiales que ha disputado con el Sub-14 blanquiazul. Este infantil de segundo año es un delantero muy potente, rápido y con muchos recursos técnicos. Se trata de un '7' muy desequilibrante que es una pieza clave del equipo blanquiazul que dirige Nil Serrat. Jan y Alejandro Barbany son dos de las grandes perlas blanquiazules de este equipo.

Jan Vila jugará hoy contra el Barça en el derbi de la categoría Sub-14 (Infantill) que puede ser clave en la lucha por el título en la División de Honor. El Girona es el líder con 66 puntos mientras que el Barça es segundo a dos puntos de los gerundenses y el Espanyol es tercero a cuatro puntos de la primera plaza.

El partido se disputa en la Ciutat Esportiva Dani Jarque a las 15horas y se podrá seguir en Espanyol Media. Jan Vila es una de las grandes promesas del Espanyol mientras que en el Barça el futbolista más prometedor de esta generación es el zurdo David Moreno.

El Barça-Espanyol de la categoría Sub-14 acabó 2-1 / Valentí Enrich

Jan Vila es pretendido por el Barça pero el club blaugrana no lo tendrá fácil ya que el Real Madrid también está insistiendo para poder convencer al futbolista y a su familia para que se muden a la capital de España.

El Barça no se rinde y está trabajando para que el futbolista se decida por quedarse en Catalunya y acepte la propuesta blaugrana.

Jan empezó jugando en el Tárrega y de allí recaló al Gimnàstic Manresa. En club manresano militó como benjamín y alevín de primer año anotando 28 goles en 58 partidos. En la temporada 2023-24 Jan Vila dio el salto al Espanyol. Con el Alevín A blanquiazul anotó 16 goles en 26 partidos. Sus grandes cifras realizadoras no decrecieron el curso pasado ya que en el Infantil B perico marcó 15 goles en 26 encuentros.

Jan Vila es un extremo desequilibrante / RCD Espanyol

Esta temporada ha sido titular en 17 partidos y solo ha entrado como suplente en cuatro partidos. En estos 21 encuentros ha sumado 11 goles.

Jan Vila es internacional Sub-14 con España y uno de los mejores futbolistas españoles de la generación del 2012. Además de ejercer de extremo derecho, el leridano puede jugar también en la banda izquierda. Su habilidad para superar a los laterales rivales se mantiene diferencial en las dos bandas.

El Barça ya quiso incorporarlo a la cantera blaugrana en el verano del 2023 cuando jugaba en el Gimnàstic Manresa pero entonces Jan se acabó comprometiendo con el Espanyol.

Decantarse por la oferta del Real Madrid es una decisión que comportaría más cambios en el día a día familiar y académico de Jan Vila pero ambas opciones, según ha podido saber Sport, siguen abiertas. Tampoco se descarta que Jan decida seguir formándose en la cantera del Espanyol y obviar el inter´çes real tanto del barça como del Madrid.

Clifford Nana, ex-jugador del Barça y actual delantero de la Damm, ya ha aceptado la propuesta del Real Madrid. Y el Barça tiene atado a Barbany, una perla del Leganés. Es solo un ejemplo de como los grandes clubs rastrean todo el mercado español para encontrar perlas que se sumen a sus canteras.

Jan Vila y su entorno lo están meditando y en las próximas semanas tendrán que definir su futuro.