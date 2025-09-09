Barça-Racing Avellaneda: horario y dónde ver la final del Mundial Sub-18

El 28 de abril del 2025 el Barça se proclamó campeón de la Youth League con una exhibición de fútbol brillante en Nyon. El 24 de agosto los blaugranas perdieron injustamente en los penaltis la final Intercontinental Sub-20 tras un recital futbolístico histórico. Solo han pasado 17 días de esta última final y poco más de 19 semanas desde que los blaugranas se proclamaran campeones de la Champions juvenil.

Oportunidad histórica

El fútbol base del Barça vuelve a tener otra oportunidad de situar a La Masia en la cumbre. Este miércoles (22h) en el Nuevo Arcángel de Córdoba, el Barça competirá con Rácing para proclamarse campeón del mundo sub-18.

Se trata de un torneo que ha acogido en Andalucía a clubes del prestigio del Benfica, River Plate, Corinthians, Palmeiras o Real Madrid pero todos ellos se han quedado en el camino ante el poderío del FC Barcelona y Racing de Avellaneda.

Genís Clua realizó una gran labor ante River / Mundial Sub-18

La Academia frustró un miniclásico ya que en las semifinales el Real Madrid se presentaba como el favorito para plantarse en la final pero el equipo dirigido por Chaco Martínez superó a los blancos (2-1) gracias al acierto de Bautista y Aquiles.

Trayectorias diferentes

Racing ha sumado sus cinco partidos del torneo por victorias y además del conjunto blanco superó a los dos equipos sevillanos (Betis y Sevilla) así como al Corinhians y la Academia Pogba.

Así celebraron los jugadores argentinos del racing el pase a la final / Mundial Sub-18

El Barça ha sufrido más en su camino hacia la final ya que tanto en los cuartos como en las semifinales los de Cesc Bosch han logrado el pase en la tanda de penaltis.

El calendario blaugrana ha sido muy duro ya que además de eliminar a los brasileños Corinthians y Palmeiras, en la primera fase se ganó al Benfica (1-0), Como (3-2) y se rascó un empate (1-1) contra River Plate.

Los de Cesc Bosch no han podido contar en este torneo con dos de sus jugadores más brillantes (Orian Goren y Ebrima) pero el Juvenil B barcelonista ha tirado con éxito de cadetes (Artem Rybak, Hugo Garcés y Gorka Buil) y de jugadores con mucha clase.

Pau Bergés es un lateral solvente / Miguel Ángel Sales-El diario de Córdoba

Los defensas Raúl Expósito y Sergi Mayans ofrecen estabilidad, en el centro del campo Michal Zuk es el toque de distinción mientras que Genís y Byron destacan por ser muy hábiles.

Mención especial merece el erxtremo Iu Martínez autor de un doblete ante el Palmeiras. El de Suria es un prodigio de velocidad y verticalidad.

Dónde ver el Barça-Racing

El partido correspondiente a la final del Mundial Sub-18 se disputará este miércoles en el Nuevo Arcángel de Córdoba a las 22h.

El Barça Sub-18 ante el Palmeiras / X

El encuentro que enfrentará al conjunto blaugrana y el equipo argentino del racing de Avellaneda será retransmitido por Teledeporte y Esport 3 (web).

Alineaciones probables

Racing: Nicolás Monges; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal, Jeremías Arias; Bautista Pérez, Mateo Melluso; Ezequiel Pérez, Erik Florentín, Benjamín Fischer, y Aquiles Mansilla.

Barça: Gerard Valls, Raúl Expósito, Joan Inglés, Sergi Mayans; Jordi Pesquer; Michal Zuk, Adam Argemí, Gorka buil; Byron, Genís, Iu Martínez