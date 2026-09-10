El Barça se queda a las puertas de la remontada en su estreno en la Youth League

El Barça no pudo comenzar con victoria su camino en la Youth League. El conjunto de Pol Planas cayó ante el Feyenoord (1-2) en el Estadi Johan Cruyff en un partido en el que los azulgranas dominaron buena parte del encuentro, fueron castigados por la efectividad del conjunto neerlandés y se quedaron a las puertas de la remontada, con dos disparos al palo.

Barça - Feyenoord (Youth League) UEFA Youth League FCB 1 2 FEY Alineaciones FC Barcelona Eder Aller; Pol Bernabéu, Kourouma, Joan Inglés, Nil Teixidor; Argemí, Nil Vicens, Adrián Guerrero; Joni Hernández, Gistau, Iu Martínez Feyenoord De Mol; Plantinga, Schens, Wessels, Baks; Nahany, El Harmouz, Falk; Schaken, Haps, Zinhagel

El Juvenil A comenzó bien, con Eder Aller, Gistau y Argemí en el once, tomando el control del juego y acercándose poco a poco al área rival. Sin embargo, una pérdida en defensa en el minuto nueve cambió el guion. Zinhagel no perdonó en la primera ocasión del Feyenoord y adelantó a los visitantes.

El Barça trató de recomponerse a través de la posesión, aunque el conjunto neerlandés fue ganando presencia ofensiva y encontró espacios a la contra, aprovechando también su poderío físico. En una de esas transiciones llegó el segundo. El Feyenoord salió en un cuatro contra uno y, aunque el disparo de Shacken no fue bueno, el balón tocó en el palo y terminó entrando. 0-2 y partido cuesta arriba.

Contra el palo

A pesar de la diferencia en el marcador, el Barça tuvo oportunidades para recortar distancias antes del descanso. Gistau estuvo cerca con un disparo que se estrelló en el palo y también probó fortuna con un chut lateral que atrapó De Mol. Iu Martínez tuvo otra buena llegada con un centro-chut y Joni obligó al guardameta neerlandés a intervenir en dos tiempos en un lanzamiento de falta.

Planas tuvo que realizar un cambio obligado al descanso. Gerard Sala entró por Eder Aller, que se retiró con molestias. En la segunda mitad, el Feyenoord optó por esperar más atrás y proteger su ventaja, mientras el Barça asumió el control y buscó con insistencia un gol que le permitiera meterse de nuevo en el partido. Lo rozó Joni, con un disparo que acabó en las manos de De Mol, y especialmente Nil Vicens, que volvió a estrellarse con el larguero. El balón no quería entrar.

Nil Vicens recortó distancias

Hasta que llegó el premio a la insistencia. Penalti sobre Fofana, que había entrado en la segunda parte, y Nil Vicens asumió la responsabilidad desde los once metros. El azulgrana ejecutó el lanzamiento con mucha calidad y puso el 1-2. La remontada parecía posible, todavía más cuando el Feyenoord se quedó con diez jugadores pocos minutos después. Haps, el delantero neerlandés, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo en inferioridad. El Barça se volcó en busca del empate. Fofana tuvo una buena oportunidad y también lo intentaron Baba Kourouma y Joan Inglés, pero el segundo tanto no llegó.

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El Juvenil A se quedó a las puertas de completar una remontada que llegó a parecer posible en los últimos minutos, pero terminó estrenando su camino europeo con una derrota. El Feyenoord se llevó los tres puntos del Johan Cruyff y el Barça deberá reaccionar en la próxima jornada