El Barça más prometedor viaja a Villarreal con el sueño de conquistar La Liga FC Futures

Los 20 equipos que han competido esta temporada en la p en la primera división del campeonato liguero se verán las caras en Villarreal en el prestigioso torneo La Liga FC Futures. Des del 2014 el campeonato alevín nacional que organizaba la Fundación De La Morena se fusionó con La Liga para darle un impulso al que era conocido como torneo de Brunete.

Las mejores canteras de España ofrecerán un gran espectáculo y lucharán por reivindicarse ante una gran expectación mediática.

Durante unos años este torneo fue conocido como La Liga Promises y ahora ya se ha consolidado con la denominación de La Liga FC Futures. Un año más la sede que acoge esta competición es Villarreal.

Esta temporada los partidos que se disputarán entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio se celebrarán en la Ciudad Deportiva Pamesa del Villarreal y no en el Estadio de la Cerámica como así sucedió en los últimos años.

El Sub-12 del Barça afronta con enorme ilusión esta torneo con una generación muy prometedora que intentará llegar lo más lejos en un torneo siempre apasionante. Los blaugranas están encuadrados en el Grupo C con Alavés, Rayo, Oviedo y Valencia.

El partido que da el inicio al campeonato es el Elche Villarreal que se jugará el viernes a las 10h. El debut del Barça en la competición está previsto para las 11 horas contra el Rayo Vallecano.

Una hora y media después los alevines blaugranas se medirán al Valencia mientras que los partidos contra el Oviedo (18h.) y Alavés (19:30h) cerrarán una primera jornada muy intensa.

El sábado el Barça espera poder disputar dos partidos más (octavos entre 10 y 13:30h y cuartos entre 18h y 19:30h). Las semifinales y final se disputarán el domingo entre las 10 horas y la una del mediodía.

La generación del 2014 del Barça es de gran calidad y los 12 futbolistas convocados para la edición 33 de La Liga FC Futures son jugadores de enorme proyección.

Pedrito Juárez es el alma del Sub-12 / Valentí Enrich

En la portería estarán Teo y Mauro mientras que los defensas que formarán parte del equipo alevín blaugrana son Marco Mollica, Arnau Casas, Biel Chaves y Unai.

En el centro del campo destaca la calidad extrema de Pedrito Juárez, Marc Ribera, Joel Cabanes y Hugo Galdeano mientras que en ataque Alessandro y Destiny Ejiofor son dos futbolistas desequilibrantes.

Hugo Galdeano es quizá el jugador más llamativo ya que es un futbolista muy pequeño pero extremadamente habilidoso mientras que el goleador Destiny fue el máximo realizador del último Mundial Sub-12. Marc Ribera es un '6' con un futuro brillante mientras que el jugador argentino Pedrito Juárez es una de las grandes joyas de La Masia. Todos ellos tendrán una gran oportunidad para brillar en un escenario que les dará mucha repercusión.

Hugo Galdeano es un portento técnico / Dani Barbeito

Es siempre doloroso para los técnicos descartar jugadores ya que la organización solo permite contar con 12 futbolistas. Lo cierto es que el club siempre prioriza que haya rotaciones en los diferentes torneos y partidos para que todos los componentes de la plantilla se sientan partícipes del grupo.

El Espanyol ganó la última edición de este torneo mientras que el Barça realizó un gran papel en el Mundial Sub-12 que se organizó recientemente en Brunete.

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El sueño de ganar esta competición está en la cabeza de los jugadores y técnicos del Sub-12 pero por encima de ello está ofrecer un gran juego y una imagen que represente de la mejor manera los valores del Barça.