Final de Copa del Rey Juvenil: El Barça de Pol Planas busca en Lugo el primer título de la temporada

Si el primer equipo del Barça es el rey de copas con 32 títulos ganados en su historia superando al Athletic Club (24) y al Real Madrid (20), el Juvenil A barcelonista domina también el palmarés de esta competición.

En el Anxo Carro de Lugo, los de Pol Planas buscarán contra el Betis revalidar la Copa del Rey juvenil y sumar su vigésimo título en esta competición.

El Barça ha ganado hasta ahora 19 ediciones de la Copa del Rey juvenil mientras que el Real Madrid ha conquistado este título en 15 ocasiones. El Betis, rival del Barça en la final, busca ganar esta competición por quinta vez en su historia.

Pol Planas quiere superar a Javier Barrero / FCB

Si el Barça logra sumar su segundo triunfo consecutivo en la Copa del Rey logrará este hito por primera vez en veinte años. La única final Barça-Betis de la historia de esta competición se disputó en la temporada 1989-90 con triunfo verdiblanco (4-2).

El Betis solo ha perdido una final mientras que el Barça ha perdido 9 de las 28 que ha disputado antes de este domingo. Los verdiblancos se alzaron por última vez con la Copa del Rey juvenil en la temporada 1998-99 tras derrotar al Real Madrid (3-1) en la final.

Max Bonfill y Pol Planas son el capitán y entrenador del Juvenil A del Barça / RFEF.es

Los blaugranas sufrieron para derrotar al Deportivo en las semifinales y no fue hasta la prórroga cuando un gol de Nuhu Fofana (3-2) decantó la balanza. En la otra semifinal, el otro equipo gallego (Celta) empezó ganando con dos goles pero el Betis remontó (3-2). Los verdiblancos ya se vieron las caras contra el Barça en la pasada edición de la Copa del Rey y entonces los de Belletti los eliminaron en semifinales.

El Juvenil A blaugrana logró proclamarse campeón en Villanueva de la Serena con una goleada espectacular (5-0) ante el Real Zaragoza.

El Barça es el líder del grupo tercero de la División de Honor juvenil mientras que el Betis es el primer clasificado del grupo cuarto.

Pol Planas espera que su equipo siga en la línea mostrada hasta ahora: "Llegamos con mucha confianza, llevamos haciendo muy buena temporada y haciendo muy buenos partidos. Plena confianza y los deberes bien hechos. Iremos a por todas",

Max Bonfill, capitán del FC Barcelona apeló al espíritu y la identidad de los suyos antes del duelo por el título: "Sobre todo resiliencia, que la llevamos teniendo toda la temporada. La clave será mantener nuestro ADN, que es lo que nos identifica, y jugar a lo que sabemos".

El centrocampista Orian Goren explicó en los medios del Barça sus sensaciones: "Venimos de un gran esfuerzo tras disputar 120 minutos en las semifinales y sabemos que el Betis es un gran equipo pero estamos con mucha confianza e ilusión para ganar la final".

El central zurdo Nico Marcipar añadió que "será difícil ya que ellos tienen un equipo muy trabajado pero si jugamos como sabemos lo podemos sacar adelante".

Pol Planas quiere superar a Javier Barrero / FCB

Javier Barrero, técnico del Betis, destacó la ilusión de los suyos por estar ante una oportunidad de estas dimensiones mucho tiempo después: "El equipo llega con mucha ilusión, queremos la Copa como nadie. 27 años después, imagínate cómo llegamos".

Mientras el barcelonismo estará pendiente de las elecciones, este domingo (11:30h Esport3) el Juvenil A blaugrana puede proclamarse campeón de la Copa del Rey. El Betis es el último obstáculo tras haber superado anteriormente los de Pol Planas al Logroñés, Valencia, Las Palmas y Deportivo.