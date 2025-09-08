Barça-Palmeiras: horario y dónde ver las semifinales del Mundial Sub-18

Tras eliminar al Corinthians en la tanda de penaltis en los cuartos de final del Mundial Sub-18 que el Barça está disputando en Córdoba, los azulgranas llegan a 'semis' donde se encontrarán al Palmeiras, que le tocó enfrentarse al Sevilla en la ronda anterior.

Para alcanzar las semifinales, el equipo dirigido por Cesc Bosch se enfrentaron al Benfica, al Como y al River Plate en fase de grupos y al conjunto paulista en la ronda posterior. En este último enfrentamiento, el Barcelona arrancó desde el inicio siendo el dominador del encuentro gracias a la rapidez por las bandas de Byron Mendoza e Iu Martínez. Precisamente, este último fue quien inició la jugada del primer tanto que marcó Gorka Buil sobre la línea.

Los blaugranas siguieron atacando y tuvieron ocasiones para ampliar la distancia en el marcador, pero los disparos no vieron portería. Por otro lado, al Corinthians le anularon un gol de Cristian Junio por fuera de juego, y nada más empezar la segunda mitad, Iago Machado empató el partido al rematar una falta lateral.

En el 55, Pol Mancheño remató en el primer palo el pase de Pau Bergé, aunque la alegría no duró demasiado, puesto que tres minutos más tarde, de nuevo a balón parado, los brasileños volvieron a igualar el resultado. El partido se fue a la tanda de penaltis, donde Gerard Valls se vistió de héroe atajando dos disparos para que los suyos acabaran ganando (4-2).

Por su parte, el equipo de Sao Paulo empezó ganando su respectiva eliminatoria contra el Sevilla gracias al gol de Juan Gabriel Ferreira pasada la media hora del encuentro. No obstante, los andaluces reaccionaron rápido y tan solo seis minutos después René Rodríguez empató el enfrentamiento. Al final, Wesley Lima a falta de once minutos para el final anotó el tanto de la victoria para los brasileños.

HORARIO DEL BARÇA - PALMEIRAS

El partido entre el Barça y el Palmeiras correspondiente a la semifinal del Mundial Sub-18 se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre a las 21.00 horas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

DÓNDE VER EL BARÇA - PALMEIRAS

El enfrentamiento entre el Barça y Palmeiras se podrá seguir en directo a través del canal autonómico Esport3 (Catalunya), así como por Teledeporte y por su página web, RTVE Play.

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.