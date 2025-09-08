En directo
FC BARCELONA
Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
Sigue el minuto a minuto del partido de semifinales entre el FC Barcelona y el Palmeiras
Se acabó el calentamiento
Los jugadores se van a los vestuarios. Esperemos que el partido arranque pronto.
El partido empezará con retraso
Los jugadores del Barça y Palmeiras están calentando en el Nuevo Arcángel de Córdoba. El partido empezará más tarde de lo previsto (21h)
El reto de la final
El Barça no lo tendrá nada fácil para plantarse en la final del miércoles contra el rácing. Palmeiras tiene un equipazo. Veremos si lo logran los chicos del Juvenil B barcelonista
Los blancos, rotos
El Real Madrid eliminado con justicia por el equipo de Rácing Club. Ahora le toca al Barça.
Gol del Real Madrid
El Real Madrid lo está intentando todo pero hasta el momento valen los goles de Bautista Ezequiel y de Aquiles Valentín. Está destacando mucho el '10' argentino Florentin. Acaba de marcar Álex Mora para el Real Madrid. Aún le queda tiempo al RM para el milagro
Peligra el clásico
En la primera semifinal el Rácing de Avellaneda argentino está sorprendiendo al Real Madrid. En el minuto 79 los argentinos vencen por 2-0. Si no hay remontada no habrá clásico en la final de este torneo juvenil de gran prestigio.
Bienvenidos
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al directo del Barça-Pameiras correspondiente a las semifinales del Mundial Sub-18 que se disputa en Córdoba.
