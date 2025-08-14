El Barça hace oficial el primero de los tres fichajes pericos

El Barça ha hecho oficial la primera de las tres incorporaciones que hará durante este mercado de fichaje procedente del Espanyol. En este sentido, Pol Mancheño deja la cantera de la entidad blanquiazul para sumarse a La Masia para las próximas temporadas.

"El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el jugador Pol Mancheño para su incorporación en el Club en la etapa juvenil. El delantero ya entrena con el Juvenil B azulgrana. Bienvenido!", así ha anunciado el conjunto catalán el movimiento.

En la pasada temporada, el delantero centro goleador tuvo poca presencia en el Cadete A del Espanyol y solo llegó a disputar 12 encuentros en los que anotó dos tantos en total. Este hecho es debido a que desde el club intuían que Mancheño no renovaría su contrato y, por lo tanto, no continuaría junto a ellos durante su etapa de juvenil.

🤝 El FC Barcelona ha arribat a un acord amb el jugador Pol Mancheño per a la seva incorporació al Club en l’etapa juvenil



🆕 El davanter ja s’entrena amb el Juvenil B blaugrana



🙌🏼 Benvingut!#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/qt2Mad9GoC — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 14, 2025

Con 16 años, el atacante ha sido internacional Sub-15 con España y que explotó con el Infantil A del Espanyol en la temporada 2022-23. Durante esa campaña, el joven futbolista marcó hasta 23 goles, lo que llamó la atención de grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, quien parecía tenerlo todo encarrilado para ficharlo para La Fábrica. Sin embargo, el Barça se interpuso en el camino y se lo ha llevado a su Juvenil B, donde ya está entrenando.

Las dos siguientes incorporaciones

Junto con Mancheño, llegarán también los hermanos coreanos Minguk y Daehan Lee, a quien en el club blaugrana ya se intentó captarlos en temporadas anteriores. En total, los dos futbolistas han disputado hasta siete campañas como blanquiazules.

En el caso de Minguk, es una de las grandes joyas de la cantera del Espanyol. Concretamente, es un lateral diestro muy potente y con una enorme habilidad para centrar. Por otro lado, Daehan saltó a la categoría infantil jugando habitualmente de extremo, aunque jugaba también de lateral en su etapa en el fútbol-7.