El Barça se mueve por David Sueiro, la gran estrella de la cantera del Celta

El Barça está trabajando para incorporar a su cantera a uno de los grandes talentos del fútbol español de la generación del 2010 y la gran joya de la cantera del Celta.

David Sueiro es otro producto de un fútbol formativo que se está ganando a pulso un gran prestigio. Sueiro es de hecho la gran joya de una cantera de la que Iago Aspas sigue siendo el gran símbolo.

A Madroa es una de las mejores canteras del fútbol español. El entrenador del primer equipo vigués Claudio Giráldez ha demostrado estas últimas temporadas que los jugadores que crecen en el fútbol formativo del Celta son de un alto nivel.

El conjunto celtiña está desarrollando un fútbol ofensivo con resultados positivos con una base importante de jugadores de su cantera. Nunca el Celta había sido tan competitivo y con tantos futbolistas de casa.

David Sueiro es un centrocampista de gran clase / Celta

Los Fer López, Sergio Carreira, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Pablo Duran o Carlos Domínguez son el orgullo de A Madroa, un fútbol base de moda gracias a la apuesta valiente de Claudio Giráldez.

El Real Madrid pescó hace cuatro años a Bryan Bugarín y el Barça podría incorporar este verano a David Sueiro.

Lo que podemos confirmar en Sport es el interés real del Barça por la gran perla de la cantera del Celta y una de las grandes joyas del fútbol español. Sueiro es un internacional Sub-16 con España que ya ha debutado con el Juvenil A del Celta.

David Sueiro, pese a ser cadete, ha disputado esta temporada 21 partidos con el Juvenil B y siete encuentros con el Juvenil A. En ambos equipos ha marcado dos goles y ha destacado por una clase excepcional. Esta es la tercera temporada en la que David juega de celeste.

Sueiro llegó al Celta del Xuventude Oroso / Celta

En sus inicios jugó en la Escuela de Fútbol Silleda mientras que de prebenjamín pasó al Xuventude Oroso. Antes de incorporarse al Infantil A del Celta , David ya entrenaba durante la semana con el conjunto vigués pero su salto al club de Balaídos se produjo en la temporada 2023-24.

En su primer curso como jugador del Celta formó parte del Infantil A mientras que en la temporada siguiente alternó el Cadete B con el Cadete A. Esta temporada está alternando el Juvenil B con el Juvenil A e incluso ya ha entrenado con el Celta Fortuna, el filial que milita en la Primera Federación.

David Sueiro podría enfrentarse al Barça en la Copa de Campeones Juvenil. Blaugranas y celestes se han clasificado para los cuartos de final y se encontrarían en las semifinales si ambos superan esta primera ronda. El Barça jugará contra el Tenerife mientras que los gallegos tendrán que superar a la UD Las Palmas.

Los juveniles del Celta fueron aplaudidos en Balaídos / Celta

El de Silleda es un jugador muy técnico, elegante y con una clase sobresaliente que está considerado como la gran promesa del fútbol base del Celta. Su gran proyección no solo ha llamado la atención del Barça, el Real Madrid y otros clubs están interesados en este gran talento que tendrá que decidir dónde quiere acabar de formarse para saltar al fútbol profesional.

Un factor que puede jugar a favor del Barça es que David Sueiro está representado por Gestifute, la agencia de Jorge Mendes.La excelente relación del Barça con el agente portugués puede ser un elemento favorable para los intereses blaugranas aunque la decisión final corresponde al jugador.

En el Barça trabajan para cerrar este y otros fichajes que eleven aún más el nivel del fútbol base blaugrana. David Sueiro y sus compañeros del Juvenil A y Juvenil B del Celta saltaron este domingo al césped de Balaídos para recibir el homenaje del celtismo tras ganar sus respectivas ligas.

Este aspecto emocional y la confianza que el club gallego está mostrando con sus perlas podría ser el argumento para que David Sueiro decidiese permanecer en Vigo.

El Barça está luchando para que Sueiro se una a La Masia pero se trata de una operación compleja y que no está ni mucho menos cerrada. El último precedente de fuga de una perla del Celta al Barça fue Anwar Mediero. El jugador de origen etíope provocó con su decisión un enfado monumental del Celñta que llegó a plantearse romper relaciones con la entidad blaugrana.

Anwar no acabó de cuajar en el fútbol base del Barça y después de pasar por clubs como el Atalanta, Verona o Ourense actualmente no se le conoce equipo profesional pese a tener apenas 24 años.