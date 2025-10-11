El Barça mereció más pero cae eliminado de La Liga FCFutures

Se acabó el torneo para el Barça tras jugar sus mejores minutos del torneo. El Atlético de Madrid ya había superado al Real Madrid en la primera fase y repitió triunfo (2-1) contra los azulgranas. El real Madrid tampoco pudo cumplir los pronósticos y fue derrotado (3-2) por el Valencia.

El duelo entre colchoneros y culés fue muy ajustado y si los madrileños aprovecharon su excelente primera parte para encarrilar el partido al Barça le falló la puntería.

Pese al dominio atlético, Issa Niakate gozó de una gran oportunidad pero Mario avanzó a los suyos con un gol perfecto. Jugada colectiva fantástica que definió el ariete rojiblanco con un remate cruzado.

El Barça tenía problemas para jugar como le gusta a Jordi Pérez e incluso el portero Nil Abellán salvó el segundo tanto del Atlético.

Julen Gallardo fue uno de los jugadores más activos del Sub-13 blaugrana / LaLiga FCFutures

En el descanso, Jordi Pérez pidió a su equipo que se precipitara menos y que buscara más pases y jugadas trabajadas.

El equipo entendió el mensaje de su técnico y respondió con jerarquía. Guillem Balcells y Julen Gallardo lograron hacerse con el balón y las ocasiones llegaron una tras otra.

Anas interpretó muy bien el juego y gozó de dos ocasiones meridianas para lograr darle la vuelta a la situación.

Entre tanto el Atlético, siempre competitivo, se aprovechó de una jugada confusa para marcar el 2-0. Un futbolista de los colchoneros estaba en el suelo y Jordi Pérez pidió que enviaran la pelota fuera, la jugada continuó y algún jugador del Barça quedó paralizado y Mario volvió a marcar.

El atacante del Atlético pidió perdón por marcar el gol en estas circunstancias en una jugada que fue muy rápida.

Quedaban solo cinco minutos y el Barça rozó la proeza. Con todo perdido, el equipo rompió a jugar y llegó el gol de la esperanza. Falta lateral que sirve Issa y Guillem Balcells muy listo se avanza al portero.

Balcells marcó contra el Atlético / LaLIgaFCFutures

El Barça ya había tenido ocasiones con chuts lejanos de Jan Gómez pero la mejor oportunidad la tuvo Anas en un mano a mano que no pudo definir al querer acabar la jugada con una acción excesivamente barroca.

Anas merecía el premio del gol ya que su actuación durante el torneo fue claramente de menos a más.

Al final no tuvo tiempo el Barça para forzar los penaltis y las lágrimas fueron blaugranas. El segundo entrenador barcelonista Víctor Rodríguez vio muy tocado a Anas y le dijo unas palabras muy necesarias: "No hay que llorar, esto es sólo fútbol y hay cosas más importantes". Jordi Pérez también consoló a sus discípulos y les felicitó por su gran juego en la segunda mitad.

El Valencia-Real Madrid se decidió a última hora / LaLiga FCFutures

El Atlético jugará contra el Valencia en las semifinales después de que el conjunto blanco no aprovechase un 2-1 favorable. Hugo Fernández había marcado de falta y de penalti.

Los valencianistas Javi y Leo Pastor acabaron de consumar la gran sorpresa del campeonato.

Ni Barça ni Madrid pudieron clasificarse para las semifinales. El miniclásico tendrá que esperar a otra ocasión.