El Barça y La Masia mandan en la lista de los futbolistas españoles más valorados

Lamine Yamal es el futbolista español más valorado de la actualidad con una tasación de 200 millones de euros. Según la web de referencia en el mercado (Transfermarkt.com) el de Rocafonda lidera esta clasificación pero los siguientes son también jugadores del Barça. El segundo en esta clasificación, con un valor de 150 millones, es el canario Pedri.

En la parte baja del podio de futbolistas españoles más valorados aparece con 100 millones de cotización Fermín López. El Barça copa por tanto este podio con tres futbolistas, y dos de ellos además se han forjado en el fútbol formativo del club.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona / Agencias

Si seguimos con esta lista de futbolistas de nacionalidad española con mayor valoración en el mercado tras estos tres encontramos a Pau Cubarsí y Martín Zubimendi. El defensa de Estanyol y el centrocampista del Arsenal comparten tasación ya que ambos están valorados en 80 millones.

Llegados a este punto, el Barça sitúa a cuatro de sus futbolistas entre los cinco más cotizados con nacionalidad española y tres de ellos se han forjado en la cantera.

Lamine celebra su primer gol contra el Villarreal con Fermín / Alejandro Garcia / EFE

En esta lista de Top-5 no hay rastro de jugadores españoles del Real Madrid ni de futbolistas formados en la cantera blanca. El primer jugador madridista que aparece en la lista de mejores jugadores nacionales es Dean Huijsen que comparte con Rodri la valoración de 65 millones.

El central de raíces neerlandesas y el mediocentro del City ocupan la plaza sexta y séptima. En el octavo y noveno lugar de esta clasificación aparecen dos futbolistas con pasado en La Fábrica.

Huijsen celebra su gol contra el Elche CF / Sergio Pérez

Pablo Barrios y Álvaro Carreras se formaron en el fútbol base madridista aunque el centrocampista recaló en el Atlético de Madrid y el lateral izquierdo ha vuelto al Real Madrid tras tener que pagar el club de Florentino Pérez un cuantioso traspaso.

El futbolista que cierra la lista de los diez jugadores españoles con mayor valoración de mercado según Transfermarkt es Dani Olmo. El egarense es el quinto jugador del Barça que aparece en esta lista y es el cuarto con formación en La Masia.

Fermín, Gavi y Olmo se han formado en La Masia / Valentí Enrich

Además de Olmo, Lamine, Fermín y Cubarsí son los otros canteranos del Barça que lideran esta clasificación mientras que Pedri es el otro futbolista blaugrana que completa este ranking. El Barça supera al Real Madrid (5-2) en la lista de jugadores más valorados mientras que La Masia también impone su ley (4-2) con La Fábrica.

Fuera de esta lista el barça tiene a jugadores de nacionalidad española como Gavi, Eric García, Marc Bernal, Ferran Torres o Balde que están entre los más cotizados mientras que en el Real Madrid los siguientes mejor situados ya serían Carvajal, Brahim, Pitarch, Asencio, Gonzalo o Fran García como jugadores más destacados.

Eric, Bernal, Cubarsí, Fermín, Olmo y Lamine son 100% Masia / Valentí Enrich

Si sumamos el valor de los diez futbolistas españoles más valorados que juegan en el Barça la suma asciende a 590 millones mientras que los del Real Madrid se quedan en 125 millones. Si solo tenemos en cuenta a los canteranos de La Masia la suma es de 440 millones mientras que la de La Fábrica es de 120 millones.