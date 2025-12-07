El Barça luce un gran fútbol en la Iniesta Cup

El central Arnau Casas, los centrocampistas Marc Ribera, Pedrito Juárez y Hugo Galdeano o el delantero Destiny Ejiofor lucieron su mejor versión futbolística en la segunda edición del torneo Iniesta Cup Soliss. Los jugadores de Pol Combellé fueron la sensación del campeonato alevín celebrado en Albacete y solo el infortunio evitó que se enfrentaran al Real Madrid en la final.

El Barça se mostró como un equipo repleto de talento pero que jugó con un ritmo trepidante y con una ilusión contagiosa. esta generación blaugrana del 2014 es una de las más llamativas y prometedoras de La Masia y competirá en junio en Villarreal en la edición nacional de La Liga FCFutures.

Andrés Iniesta posó con el Sub-12 del Barça / Iniesta Cup

Los blaugranas habían goleado (25-0) al EFB Ciudad Real en los octavos y no sufrieron en exceso para derrotar al Valencia (3-0) en los cuartos.

En las semifinales contra el Espanyol, el Barça ganaba cómodamente (3-1) pero en dos acciones puntuales desgraciadas en el tramo final el conjunto perico pudo empatar el partido y forzar los penaltis. El Espanyol superó al Barça en la tanda de penaltis y se plantó en la final.

El partido entre el Real Madrid y el Espanyol fue muy competido pero la mejor puntería del conjunto blanco posibilitó que los blancos se impusieran (3-1) en un tramo final de encuentro emocionante.

Iniesta felicitó al campeón / Iniesta Cup

El habilidoso David Sánchez (Real Madrid) fue escogido el mejor jugador de un torneo que en su primera edición había ganado el Barça.

Andrés Iniesta no se perdió la jornada final del torneo alevín que ha tenido lugar durante todo el fin de semana en los Campos Muncipales Alba Redondo de Albacete. En esta edición promovida por la Iniesta Academy en Albacete han participado 24 equipos nacionales e internacionales, así como varias escuelas de fútbol de la región y equipos de Iniesta Academy de Kobe (Japón), Kuwait y Barcelona.

Andrés Iniesta observa la final de su torneo / Iniesta Cup

Unas 2000 personas han visto en directo los más de 50 partidos disputados en esta segunda edición, organizada por Iniesta Academy, la Escuela de Fútbol Albacer y NSN.

Andrés Iniesta, que fue el centro de atención de la mañana firmando decenas de autógrafos, aseguró que le enorgullece que la Iniesta Cup haya crecido de un año a otro y que se pueda consolidar como una cita anual de alto nivel del fútbol alevín.

Iniesta valoró muy positivamente la segunda edición de su torneo / Iniesta Cup

El torneo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las empresas Seguros Soliss, CaixaBank y Coral Fertilizantes