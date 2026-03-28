El Barça se lleva el 'miniclásico' y se clasifica para las semifinales del Mundial LaLiga Futures

El FC Barcelona tiró de pegada para remontar contra el Real Madrid en los cuartos del Mundial de Clubes LaLiga FC Futures y clasificarse para las semifinales de la competición (2-1). El equipo blaugrana no desplegó su mejor fútbol, pero fue muy eficaz en área rival y eliminó a su eterno rival para citarse con el Real Betis en las semifinales. PSG y Flamengo se disputarán la otra plaza de la gran final del torneo sub-12.

El 'miniclásico' no empezó nada bien para los intereses azulgranas. El Real Madrid se adelantó a las primeras de cambio, cuando no se había disputado ni un minuto, gracias a un golazo de Joel Mateo desde fuera del área. El portero blaugrana Teo Rodríguez estuvo a punto de desviar el ajustado disparo, pero no pudo hacer nada. El arquero culé, con la ayuda del larguero, sí que evitó que los blancos ampliaran el marcador poco después, con un potente chut de Ethan Balboa.

El Barça, invicto en la fase de grupos, se fue asentando poco a poco sobre el terreno de juego del Estadio Municipal Los Arcos de Brunete. Los de Pol Combellé empezaron a merodear el área del hijo de Casillas, Martín. El portero merengue, que estaba completando un buen torneo, frustró el primer intento culé, de Marco Mollica, pero salió mal en un centro desde de la derecha del mismo atacante y Pedro Juárez lo aprovechó con un remate a cabeza a placer desde el segundo palo.

Contundencia culé

Entre la máxima rivalidad y el billete para las semifinales en juego, la intensidad fue máxima. El Barça buscó la portería rival en un disparo de falta de Biel Chaves, pero los de Pol Combellé no pudieron imponer su estilo y tener la posesión del encuentro. El Madrid se hizo con el control del esférico en una primera mitad que finalizó con una buena intervención de Teo en un intento de Ethan.

Si en la primera mitad ambos equipos contaron con algunas oportunidades claras, en la reanudación el miedo a perder pesó algo más que la voluntad de ganar. La segunda mitad tuvo mucho ritmo, peor fue poco vistosa. El Barça se 'agarró' a Destiny, que generó peligro con interesantes conducciones pero no estuvo acertado en la definición. Cuando todo parecía indicar que la eliminatoria se resolvería en los penaltis, sin embargo, el delantero asistió a Joel Cabanes para que certificara la remontada culé a tres minutos del final. Martín Casillas podría haber hecho mucho más.

El Madrid tuvo el empate en un disparo raso de Ethan Balboa, pero el esférico no encontró portería y el Barça logró clasificarse para las semifinales del Mundial de Clubes LaLiga FC Futures, donde se enfrentará al Real Betis.