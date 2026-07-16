El Barça ficha a la joya belga-marroquí Mahdi El Maimouni para la Masia

El FC Barcelona continúa reforzando su apuesta por el talento joven y ha cerrado una nueva incorporación para La Masia. Mahdi El Maimouni es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona. El joven mediocentro defensivo, nacido en 2009 y hasta ahora futbolista del Sporting Charleroi, continuará su formación en la cantera culé después de cerrar su incorporación al conjunto blaugrana, que vuelve a apostar por uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo.

El pivote, que puede representar tanto a Bélgica como a Marruecos a nivel internacional, estaba considerado desde hace tiempo como una de las grandes promesas de su generación. Su versatilidad en el centro del campo, su inteligencia táctica y su visión de juego habían despertado el interés de numerosos clubes europeos antes de decantarse por el proyecto del Barça.

Mahdi El Maimouni firmando su contrato con el Barça / FCB

Una perla seguida por media Europa

No es la primera vez que el nombre de El Maimouni aparece vinculado al club blaugrana. Hace ya más de un año, desde Bélgica se informaba del seguimiento del Barcelona sobre el jugador, al que varios informes situaban como un mediocentro con un perfil muy similar al de Sergio Busquets por su capacidad para ordenar el juego y ofrecer equilibrio al equipo.

Su irrupción en el Sporting Charleroi fue meteórica. Mientras militaba en el equipo sub-16 del conjunto belga fue distinguido con el León de Oro 2024 al mejor joven talento y empezó a atraer el interés de entidades como el PSV Eindhoven y varios clubes de la Premier League.

Además de su rendimiento deportivo, su futuro internacional también generó una enorme expectación. Bélgica y Marruecos siguen muy de cerca su evolución, mientras que incluso Arabia Saudí llegó a intentar convencer a su entorno para que aceptara un proceso de naturalización con vistas al Mundial de 2034, dentro del ambicioso proyecto deportivo impulsado por el país asiático para captar jóvenes talentos con proyección internacional.

Otro talento internacional para la cantera

La llegada del belga-marroquí se suma a la del extremo derecho kazajo de 15 años Karim Mendikanov, otro jóven internacional que han elegido el proyecto formativo del Barça para continuar su desarrollo.

El atacante, formado en el fútbol catalán tras llegar a España en 2022, se ha incorporado a La Masia procedente del Sant Cugat FC, convirtiéndose en el primer futbolista kazajo de la historia del club y reforzando la apuesta blaugrana por captar algunas de las mayores promesas del panorama internacional.