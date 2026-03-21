El Barça encarrila el fichaje de Víctor Santiago, una joya de la Escola Gavà "con regate, una gran zurda y muy determinante"

Los observadores del Barça trabajan durante todo el año para descubrir perlas que puedan reforzar las plantillas del fútbol formativo blaugrana. El nivel en todas las categorías de la cantera barcelonista es muy alto pero siempre hay que estar atento a la evvolución de las perlas que crecen en Catalunya y el resto de España que puedan mejorar las plantillas del club.

Los informes sobre los jugadores que más destacan en todas las categorías tienen que ser validados por el coordinador del fútbol-11 Sergi Milà y por los máximos responsables del fútbol base José Ramon Alexanko y Andrés Manzano.

SPORT puede avanzar el nombre de un fichaje que tiene muchos visos de realizarse si no hay un contratiempo inesperado de última hora. Víctor Santiago, del Sub-15 de la Escola Gavà, es el primer fichaje que desvelamos para el fútbol base blaugrana de la temporada 2026-27.

Así juega el extremo del Sub-15 de la Escola Gavà Víctor Santiago / Sport

Víctor Santiago, de 14 años, es uno de los jugadores por los que el Barça ya se ha movido y tiene muchas opciones de formar parte la temporada que viene del Sub-16 blaugrana. Víctor juega desde pequeño en la Escola Gavà y los técnicos blaugranas coinciden en valorarlo como un refuerzo importante para la generación del 2011.

La mayoría de cadetes de primer año del Barça que actualmente dirige Álex Fernández en el Sub-15 saltarán la temporada que viene al Sub-16 que en estos momentos entrena David Sánchez pero esta generación necesita de refuerzos que le den un salto de calidad.

Víctor Santiago está cerca de fichar por el Barça / Escola Gavà

Víctor Santiago es un mediapunta zurdo muy habilidoso y rápido que podría adaptarse a las posiciones de extremo o interior.

Sus grandes cualidades técnicas y su electricidad han aflorado en las dos últimas temporadas. Numerosos clubs se han mostrado interesados por este futbolista pero el Barça está muy cerca de concretar su pase al Sub-16 barcelonista.

El Villarreal tiene un acuerdo de colaboración con la Escola Gavà pero no ha movido ficha para interesarse por un futbolista con unas cualidades fantásticas.

En el conjunto del Baix Llobregat destacan sus virtudes innatas y añaden que es un jugador que lo tiene todo para encajar en el estilo combinativo del Barça "Es un zurdo determinante que suele jugar en la derecha y es capaz de salir por ambos perfiles, tiene la visión de juego de un 10 y es capaz de superar rivales con su primer control"

Víctor Santiago es un mediapunta zurdo de mucha clase / Escola Gavà

Esta temporada, Víctor Santiago ha marcado 15 goles y ha destacado como el mejor futbolista del Sub-15 (angtiguo Cadete B) de la Escola Gavà. El equipo que dirige Miguel Tocino es el líder del grupo cuarto de la liga Preferente Sub-15. Víctor es el capitán de su equipo y además de su enorme talento destaca por ser un jugador muy comprometido en tareas colectivas y con "unas ganas enormes de escuchar y aprender".

El conjunto en el que milita Víctor Santiago ha ganado 17 partidos y solo ha empatado cinco y se mantiene invicto. El mediapunta que está a un paso de fichar por el Barça ha sido titular en 21 de los 22 partidos que ha sumado hasta ahora en el campeonato liguero. En el curso anterior, Víctor marcó nueve goles en el Sub-14 de la Escola Gavà. En el Infantil B del Gavà marcó cuatro goles mientreas que en sus dos años de alevín acumuló 19 dianas.

Su hermano Alejandro Santiago, de 18 años, milita en el Espanyol B. El 'muñeco' también formaba parte de la Escola Gavà hasta que el filial blanquiazul se interesó por sus servicios el curso pasado.

El próximo 22 de junio, Víctor Santiago cumplirá los 15 años. Si se acaba de concretar su pase al Barça este puede ser uno de los mejores regalos quie podrá recibir una perla que hasta ahora ha destacado en la Escola Gavà y que sueña con despuntar en la cantera barcelonista.