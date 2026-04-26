El Barça encarrila el fichaje de una perla del Rayo Majadahonda

Hugo Galdeano, interior malagueño del Sub-12 blaugrana, ya no será el más pequeño de los residentes de La Masia. Carles Aguilar avanzó en su cuenta de X esta incorporación de gran futuro para la cantera blaugrana.

El alevín de primer año Youssef Khanfri está muy cerca de fichar por el Barça. Los cazatalentos del FC Barcelona detectaron este jugador de oreigen marroquí del Rayo Majadahonda y todo está encaminado para que este futbolista de gran clase y velocidad forme parte del Sub-12 del Barça para el curso 2026-27.

Khanfri puede jugar por dentro o ser un futbolista que desequilibre por las bandas pero hasta que no se incorpore al Barça no sabremos en que demarcación lo situarán los técnicos del Barça.

Youssef Khandri pasará del Rayo Majadahonda / Archivo

La generación del 2015 del Barça tiene grandes talentos como Ivan Cortés, Alder Jiménez o Sandro Liparteliani pero el club blaugrana siempre rastrea el mercado catalán y español para mejorar.

Hasta el Sub-12 lo normal es que las incorporaciones provengan todas del fútbol base catalán pero cuando los 'scouters' del Barça detectan un jugador especial se decide realizar una excepción y ficharlo.

En principio, cuando se decide incorporar a joyas del territorio español es para el Sub-13 pero la competencia es tan grande que a veces es necesario avanzarse un año.

Esta incorporación del talentoso Youssef Khanfri se unirá a otras perlas que hemos avanzado en Sport como Víctor Barbany, Omri, Sabadí o Álex López entre otros.

Youssef Khanfri ha marcado esta temporada siete goles con el Sub-12 del Rayo Majadahonda que juega en el formato de fútbol-7. Youssef también ha disputado dos partidos en el conjunto de su mismo club que compite en fútbol-11.