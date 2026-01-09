El Barça encarrila la continuidad de Ebrima Tunkara, un prodigio muy especial de La Masia

Buenas noticias para el Barça y para Ebrima Tunkara. El jugador de 15 años del Juvenil A y el club blaugrana están de acuerdo en apostar por la continuidad de uno de los mejores talentos de la cantera.

Ebrima está satisfecho porque el club le ha mostrado siempre una confianza total y en el Barça contemplan con esperanza su gran progresión.

El interior o extremo zurdo sueña con triunfar en el Barça y quiere seguir progresando en el club en el que milita desde que era prebenjamín. Por su parte, el club desea que Ebrima se comprometa para los próximos años con el Barça y que así pueda seguir escalando categorías hasta convertirse en un futurible del primer equipo.

Ebrima es una joya 'made in La Masia' / FCB

El acuerdo, según les puede avanzar SPORT, no está cerrado ni firmado pero la buena voluntad y sintonía entre las partes hace pensar que el futuro de Ebrima seguirá siendo de color blaugrana.

¿Es tan bueno Ebrima Tunkara como se dice? Lo primero que hay que saber es que este chico nacido en Lamoi (Gambia) e internacional Sub-17 con España es un interior zurdo con grandes cualidades físicas y técnicas.

Cuando era alevín ya jugaba en categoría infantil y con 13 0 14 años ya era titular con el Cadete A.

Ebrima iba muy sobrado en categoría infantil / FCB

Ebrima es un futbolista de la generación del 2010 que esta temporada forma parte del Juvenil A de Pol Planas. Su condición de jugador cadete no le ha restado protagonismo. Si en la Youth League ha disputado tres partidos y todavía no se ha ganado la condición de titular, en el campeonato liguero Ebrima ha disputado 10 partidos y ha marcado cuatro tantos.

Pol Planas lo está ubicando normalmente como extremo derecho y en esta demarcación novedosa para él Ebrima está sumando desequilibrio, asistencias y poderío goleador. El hispano-gambiano es muy rápido, potente, dispone de un cambio de ritmo fantástico y su zurda es de mucho nivel.

En algunos partidos, el entrenador del Juvenil A lo ha colocado como interior, su demarcación natural. Por dentro y con más espacios Ebrima dispone de más recursos para explotar su enorme zancada y capacidad para romper líneas.

Ebrima es desequilibrio, magia y gol / FCB

La temporada pasada, alternando cadete a y Juvenil B, Ebrima jugó de interior en ambas bandas y como extremo izquierdo. en algún partido probó incluso como falso nueve. Su posición ideal en el campo todavía está por determinar y es que, con 15 años, su margen de mejora es todavía enorme.

Ebrima es un súper-talento con muchos detalles por pulir. Si gana un poco más de pausa en algunas jugadas y suma acierto en la toma de decisiones se convertirá en un jugador total.

El futbolista zurdo que llegó al barça del cerdanyola sigue residiendo en La Masia y su comportamiento es ejemplar. El Barça trabaja para que su desarrollo en todas las facetas le permita seguir saltando etapas y mejorando para postularse como otro prodigio de La Masia con madera de crack.

Cuando Ebrima cumpla 16 años ya podrá firmar su primer contrato profesional con el Barça. SPORT está en condiciones de afirmar que todo va bien para que ambas partes acaben concretando en el papel sus buenas voluntades.

Si todo va bien y con paciencia Ebrima lo tiene todo para jugar a medio y largo plazo en el nuevo Spotify Camp Nou.