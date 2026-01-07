FC Barcelona
El Barça empezará a defender la corona de la Copa del Rey juvenil contra el Logroñés
El equipo de Pol Planas se enfrentará a partido único en la Ciutat Esportiva Joan Gamper al conjunto riojano en los deiciseisavos de final de la Copa del Rey juvenil
El Juvenil A del Barça que entrenaba Belletti logró en la temporada 2024-25 ganar la liga, Copa del Rey y Youth League. Esta temporada los de Pol Planas ocupan la segunda plaza liguera, se han clasificado para la primera eliminatoria de la Youth que jugarán contra el Maccabi Haifa y en la Copa del Rey iniciarán la defensa de este título contra el Logroñés.
La eliminatoria a partido único se disputará entre el 17 y 18 de enero en el campo de los blaugranas. Si el Barça supera esta ronda ante los riojanos se enfrentarían en octavos de final al ganador del duelo entre el Valencia y Real Zaragoza.
En caso de plantarse en los cuartos su rival saldría de las eliminatorias entre Espanyol y Leganés, Tenerife-Sporting, Deportivo-Hortaleza y Rayo-Araucas.
El rival de los blaugranas ocupa en estos momentos la cuarta plaza del grupo segundo de la División de Honor Juvenil. Los de Toni Jubera están por detrás en la clasificación del Athletic Club, Real Sociedad y Alavés.
El resto de emparejamientos en esta primera ronda de la copa del Rey Juvenil son los siguientes:
Barça-UD Logroñés
Valencia-Zaragoza
Las Palmas-Mosquito
Levante-Damm
Espanyol-Leganés
Tenerife-Sporting
Deportivo-Sporting Hortaleza
Rayo Vallecano-Arucas
Real Madrid-Cádiz
Betis-Mensajero
Real Sociedad-Mallorca
Atlético Madrid-TSK Roces
Granada-Murcia Promises
Alavés-Calavera
Celta-Villarreal
Athletic Club-UCAM Murcia