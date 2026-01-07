El Barça empezará a defender la corona de la Copa del Rey juvenil contra el Logroñés

El Juvenil A del Barça que entrenaba Belletti logró en la temporada 2024-25 ganar la liga, Copa del Rey y Youth League. Esta temporada los de Pol Planas ocupan la segunda plaza liguera, se han clasificado para la primera eliminatoria de la Youth que jugarán contra el Maccabi Haifa y en la Copa del Rey iniciarán la defensa de este título contra el Logroñés.

La eliminatoria a partido único se disputará entre el 17 y 18 de enero en el campo de los blaugranas. Si el Barça supera esta ronda ante los riojanos se enfrentarían en octavos de final al ganador del duelo entre el Valencia y Real Zaragoza.

En caso de plantarse en los cuartos su rival saldría de las eliminatorias entre Espanyol y Leganés, Tenerife-Sporting, Deportivo-Hortaleza y Rayo-Araucas.

El rival de los blaugranas ocupa en estos momentos la cuarta plaza del grupo segundo de la División de Honor Juvenil. Los de Toni Jubera están por detrás en la clasificación del Athletic Club, Real Sociedad y Alavés.

Este es el cuadro de las eliminatoria de la copa del rey Juvenil / RFEF

El resto de emparejamientos en esta primera ronda de la copa del Rey Juvenil son los siguientes:

Barça-UD Logroñés

Valencia-Zaragoza

Las Palmas-Mosquito

Levante-Damm

Espanyol-Leganés

Tenerife-Sporting

Deportivo-Sporting Hortaleza

Rayo Vallecano-Arucas

Real Madrid-Cádiz

Betis-Mensajero

Real Sociedad-Mallorca

Atlético Madrid-TSK Roces

Granada-Murcia Promises

Alavés-Calavera

Celta-Villarreal

Athletic Club-UCAM Murcia