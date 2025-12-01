Laporta: "Querer al Barça es defender a La Masia"

El Johan Cruyff se ha vestido de gala con la fiesta del fútbol base del Barça. Las familias han arropado en las gradas a las plantillas de los16 equipos masculinos y los 6 femeninos que conforman la mejor cantera del mundo.

Los niños y CAT tienen una conexión especial / Valentí Enrich

Los casi 400 jugadores y jugadoras, todos los miembros del cuerpo técnico y médico, familiares, responsables de la cantera y directivos se han mostrado orgullosos de ponner su granito de arena al gran activo del Barça. Desde Aday Segovia del Sub-8 B hasta Dro, en dinámica de primer equipo, todos forman parte de la gran familia del fútbol base del Barça.

Dro y el resto de jugadores del filial saludan a Joan Laporta / Valentí Enrich

Des del Sub-8 B hasta el Barça Atlètic pasando por todas las categorías de cantera femenina todos los equipos salían al césped del Johan Cruyff y saludaban uno a uno a la comitiva del Barça.

Laporta estuvo bien acompañado por directivos y responsables de la cantera / Valentí Enrich

Estaban allí Joan Laporta y los directivos Rafa Yuste, Joan Soler, Xavi Puig y Jordi Casals así como los máximos responsables del fútbol formativo con las figuras de José Ramón Alexanko, Andrés Manzano, Marc Vivés, Sergi Milá, Jordi Ventura y Marc Serra. Tampoco han faltado los responsables del área de fútbol Deco y Bojan Krkic.

Dani Segovia es uno de los entrenadores con más años en el fútbol-7 / Valentí Enrich

Todos los niños y niñas aprendices de futbolistas se lo pasaron a las mil maravillas con la mascota CAT y después de las fotografías de rigor se situaron en el lateral del Estadi Johan Cruyff para la sesión fotográfica final de familia.

Los siete equipos de fútbol base femenino han estado presentes en el Johan Cruyff / Valentí Enrich

Los discursos más esperados eran los del presidente Laporta y el director del futbol base Alexanko. Alexanko, muy breve, elogió el rol de las familias: "Sois un lujo" y envió un mensaje inclusivo a los jugadores: "Pertenecéis y creéis en el Barça y tenemos el modelo que queremos y seguiremos con ello".

Alexanko ha hablado en el Johan Cruyff / Valentí Enrich

El presidente blaugrana se ha extendido más pero menos de lo que en él es habitual: "Este es uno de los actos más especiales, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo y trabajo que realizais al servicio del Barça". Laporta ha dejado alguna frase interesante: "Querer al Barça es defender a La Masia, sois el eje vertebrador de los valores del club".

Laporta se mostró eufórico / Valentí Enrich

Joan Laporta también ha hecho especial hincapié a la importancia de los valores que se aprenden en La Masia y la prioridad académica para formar a todos los jóvenes futbolistas.

Las familias disfrutaron de un acto emotivo / Valentí Enrich

La capitana del Sub-14 B Abril Ruiz ha leído un discurso muy trabajado: "Solo tengo 13 años y estoy viviendo un sueño. Jugar en el Barça es un orgullo, responsabilidad e ilusión, el més que un club es una manera de ser y un sentimiento".

El capitán del Sub-15 Unax Hernández también ha hablado con el corazón: "Es mi octava temporada en el club y llevo ocho temporadas siendo el capitán. Llevo el club en el corazón. Somos unos privilegiados y tenemos que aprovechar cada momento. Somos unos escogidos". Escogidos para la gloria.