El Barça continúa con Unai Balmon la operación blindaje de la generación 2010

El Sub-16 del Barça ganó la liga el fin de semana pasado venciendo (1-0) al Granollers. El equipo de David Sánchez también logró imponerse en prestigioso MIC en la categoría cadete. Estos reconocimientos premian su excelente temporada pero no oculta que el principal objetivo de los jugadores de este equipo es seguir progresando en la cantera del barça y saltar al Juvenil B.

En la dirección del fútbol base blaugrana se valora mucho la calidad de estos futbolistas nacidos en el 2010 y el objetivo es renovar a la mayoría de ellos para que sigan formándose en la mejor cantera del mundo.

El último futbolista de este Sub-16 blaugrana que ha firmado su primer contrato con el FC Barcelona es Unai Balmon. Sport ha ido contando estas últimas semanas como jugadores importantes de esta generación como Artem Rybak o Hugo Garcés se habían puesto de acuerdo para renovar. El club también ha hecho oficiales otras renovaciones como las de Ahmed Abarkane, Elliot Daussy o Ignasi Bassas.

Unai Balmon firmó su primer contrato profesional con el Barça / FCB

Unai Balmon es un centrocampista que está completando este curso su segunda temporada en el Barça. En el verano del 2024 llegó al Cadete B barcelonista procedente del espanyol junto con el defensa Pere Villacorta.

Unai es un jugador muy fino que destaca por una visión de juego muy especial. Unai es diestro y se encuentra muy a gusto cuando juega de interior derecho o interior izquierdo.

Como '8' o '10' Unai es un jugador que da continuidad al fútbol de su equipo y que también es capaz de conducir y rematar desde fuera del área.

Unai Balmon es un interior muy técnico / Dani Barbeito

El centro del campo del sub-16 blaugrana está repleto de jugadores de gran talento. Samu Borniquel es un mediocentro increíble, Hugo Garcés es un interior total mientras que ignasi Bassas es un híbrido perfecto entre pivote e interior.

Artem Rybak es quizá el más brillante de todos ellos pero no hay que olvidar que Ebrima Tunkara (Barça Atlètic), Gorka Buil (Juvenil A) y Gerard Mullol (Juvenil B) son también futbolistas de esta generación y todos ellos van a continuar en el fútbol formativo blaugrana.

Unai Balmon y José Ramon Alexanko tras el acuerdo de renovación del centrocampista del Sub-16 / FCB

De Unai Balmon hay que añadir que esta temporada ha marcado tres goles en los 21 partidos oficiales y que además ha disputado tres encuentros con el Juvenil B barcelonista.