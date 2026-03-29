El Barça cierra el Mundial LaLiga FC Futures con un merecido tercer puesto

El FC Barcelona ganó el duelo por el bronce contra el PSG finalizó la primera edición del Mundial de Clubes sub-12 LaLiga FC Futures en tercera posición. Tras ser eliminado en semifinales por un Betis muy superior a nivel físico, el equipo de Pol Combellé cerró su buen torneo en Brunete con una merecida victoria contra el conjunto francés para regresar a casa con buenas sensaciones.

El Barça introduzco varios cambios en la alineación inicial para dar minutos a los jugadores que habían tenido menos protagonismo, pero el gran nombre propio de la competición en clave blaugrana, Destiny, no descansó. El delantero disputó todo el encuentro con el objetivo de amarrar el premio al máximo goleador y puso las cosas muy difíciles a su principal competidor, Jesús Heredia (Real Betis). Suyos fueron los dos goles que otorgaron la victoria al cuadro catalán ante el PSG en el encuentro por la tercera plaza.

En los primeros compases del compromiso, Denzel perdonó una ocasión clara. No vio a Destiny, que estaba solo en el segundo palo, y su disparo se fue desviado. El delantero, sin embargo, adelantó al Barça en una acción embarullada dentro del área en la que hizo gala de su voracidad goleadora aprovechando un rechace de la defensa parisina para batir a Kurtis. El segundo tanto Destiny, ya en la segunda mitad, llegó tras una gran pase en profundidad de Joel Cabanes.

En un partido en el que, más allá de un disparo de Joel de falta que no encontró portería, el resto de intentos fueron de Destiny, el Barça fue muy superior al PSG y se llevó el tercer puesto. El delantero hispano-guineano, además, acabó el torneo con siete goles y si Jesús Heredia (que lleva cinco) no lo evita en la final entre el Real Betis y el Flamengo, se adjudicará el galardón al máximo realizador de la competición.